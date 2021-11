Les téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo que vous pouvez acheter maintenant

Vous cherchez un mobile Xiaomi avec lequel prendre de bonnes photos ? Ce sont les modèles Xiaomi avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter.

Les systèmes photographiques sont l’un des composants des téléphones mobiles intelligents qui ont le plus progressé ces dernières années. En fait, nous pouvons déjà profiter d’appareils photo jusqu’à 108 MP, Xiaomi étant l’un des pionniers dans la création de ces capteurs avancés. Nous restons chez Xiaomi pour vous parler de leurs téléphones avec un meilleur appareil photo, car c’est le sujet principal de ce guide.

Après avoir sélectionné les meilleurs téléphones avec appareil photo sur le marché en général, nous voulons nous concentrer sur le fabricant chinois populaire qui compte tant d’adeptes dans le monde. Leurs terminaux respectent généralement la règle des trois B : bon, sympa et pas cher. Nous aimons tous pouvoir prendre des photos de bonne qualité avec notre téléphone, que ce soit pour notre album personnel ou pour les partager sur les réseaux sociaux. Sans aucun doute, avec ces téléphones Xiaomi, vous pouvez le faire.

Téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo

Nous avons déjà mentionné que Xiaomi était l’un des premiers fabricants à lancer des mobiles avec des appareils photo 108 MP. Cependant, dans son catalogue, il existe également des modèles avec des appareils photo de moins de mégapixels – 64 MP, par exemple – qui font également un excellent travail de prise de vue. Sans faire de distinction entre l’un et l’autre, ci-dessous nous parlerons longuement des caractéristiques du Xiaomi avec le meilleur appareil photo.

Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 est l’un des Xiaomi avec le meilleur appareil photo, cela ne fait aucun doute. Si nous analysons son système photographique au dos, nous trouvons un appareil photo principal de 108 MP avec ouverture f/1.8, un ultra grand angle de 13 MP avec ouverture f/2,4 et un appareil photo télémacro 5 MP avec ouverture f/2,4. Sans aucun doute, le 108 MP est celui qui prend les meilleures photos, étant capable d’obtenir des clichés fantastiques en termes de détails et de plage dynamique.

De plus, le Mi 11 embarque une caméra frontale de 20 MP avec une ouverture f/2,2 qui se trouve dans le trou de l’écran. Ce capteur peut prendre des photos de premier ordre, avec une excellente netteté. Dans ce cas, il vaut mieux se passer du mode beauté de Xiaomi.

Côté photographie, le Xiaomi Mi 11 peut enregistrer en résolution 8K (7680×4320 pixels) avec sa caméra arrière, à la fois à 30 ips et 24 ips. Avec les caméras arrière, il est également possible d’enregistrer en 4K à 60 ips et 30 ips, en 1080p à 60 ips et 30 ips, et en 720p à 30 ips, y compris l’enregistrement au ralenti. Quant à la caméra frontale, elle peut enregistrer en 1080p, 720p et au ralenti.

Le Xiaomi Mi 11 5G est un excellent achat pour d’autres raisons, comme son écran AMOLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution WQHD +, son processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G et sa batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 55 W, 50 W sans fil et 10 W charge sans fil inversée.

Xiaomi Mi 11T Pro

Dans ce guide, le Xiaomi Mi 11T Pro mérite également une place de choix, car dans son système photographique se trouve un appareil photo principal de 108 MP avec ouverture f/1,75 capable de prendre des photos d’excellente qualité dans des scènes lumineuses. De plus, cela s’accompagne d’un ultra grand angle de 8 MP avec ouverture f/2,2 et d’un télémacro 5 MP avec ouverture f/2,4.

Xiaomi a également choisi d’introduire un trou dans l’écran pour placer la caméra frontale de ce terminal, qui fait 16 MP et a une ouverture de f/2,45. Dans l’ensemble, cet objectif peut prendre de bons selfies. De plus, la caméra frontale dispose également d’un mode nuit, afin que les photos soient meilleures lorsque le soleil se couche.

Il est également intéressant de savoir comment le Xiaomi Mi 11T Pro agit lorsqu’il s’agit d’enregistrer des vidéos. D’une part, sa caméra arrière peut enregistrer en 8K et 4K à 30 fps. Vous pouvez également enregistrer en 1080p et 720, et au ralenti. Quant à la caméra frontale, elle peut enregistrer des vidéos en 1080p à 60 ips et 30 ips, et en 720p à 30 ips.

Dans les autres sections, le Mi 11T Pro respecte également une très bonne note. Il monte un écran 6,67 Full HD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide impressionnante de 120 W.

Redmi Note 10 Pro

Vu que c’est dans le Xiaomi avec le meilleur appareil photo, on pourrait s’attendre à ce que le Redmi Note 10 Pro ait un prix qui dépasse 400 ou 500 euros, mais ce n’est pas le cas. Pour moins de 300 euros vous pouvez acheter un smartphone avec un appareil photo principal de 108 MP (ouverture f/1.9) qui promet de prendre de très bonnes photos. De plus, à l’arrière, il s’aide d’un ultra grand angle de 8 MP avec ouverture f/2,2, d’un télémacro 5 MP avec ouverture f/2,4 et d’un capteur de profondeur 2 MP avec ouverture f/2.4.

De plus, à l’avant, il monte un appareil photo 16 MP avec une ouverture f/2,45. Comme vous pouvez l’imaginer, il se situe dans le trou situé dans la partie centrale supérieure de l’écran. Sans aucun doute, avec cet appareil photo, vous pouvez prendre des selfies de bonne qualité, avec le mode nuit, le mode beauté et le mode portrait inclus.

Avec le Redmi Note 10 Pro, vous voudrez également enregistrer des vidéos, et vous pouvez le faire en 4K à 30fps et en 1080p à 30fps/60fps avec la caméra arrière. Si vous souhaitez enregistrer une vidéo avec la caméra frontale, vous pouvez le faire en 1080p à 30 ips et en 720p à 30 ips.

De plus, dans la fiche technique du Redmi Note 10 Pro, nous trouvons un écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 732G qui assure de bonnes performances et une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Bref, cela peut être un achat plus qu’intéressant.

Xiaomi Mi 11T 5G

Le petit frère du Mi 11T Pro, le Xiaomi Mi 11T 5G, possède également l’un des appareils photo les plus en vue du catalogue Xiaomi. En fait, il embarque le même système photographique que son compagnon familial, également mené par un appareil photo 108 MP à ouverture f/1,75 qui prend de très bonnes photographies. Il dispose également d’un ultra grand angle de 8 MP avec ouverture f/2,2 et d’un télémacro 5 MP avec ouverture f/2,4.

En façade, pas de surprise avec sa caméra frontale de 16 MP à ouverture f/2,45, une qualité largement suffisante pour réaliser de bons autoportraits. De plus, il dispose d’un mode nuit pour pouvoir continuer à l’utiliser lorsque la nuit tombe.

Il est également important d’analyser les performances du Mi 11T 5G en termes d’enregistrement vidéo. D’une part, sa caméra arrière enregistre en 4K à 30 ips, en 1080p à 30 ips et à 60 ips, et en 720p à 30 ips. En revanche, la caméra frontale peut enregistrer en 1080p et 720p, toutes deux à 30 fps.

Si vous envisagez l’achat du Xiaomi Mi 11T 5G pour son appareil photo, vous devez également tenir compte du fait qu’il équipe un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 1200 pour déplacer n’importe quelle application qui vous voulez et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W.

Xiaomi Mi 11i 5G

Nous continuons avec un autre mobile Xiaomi avec une section photographique dirigée par un appareil photo 108 MP. Il s’agit du Xiaomi Mi 11i 5G, un smartphone qui obtient des photographies de très bonne qualité en termes de détails et de plage dynamique. De plus, à la tombée de la nuit, il se défend aussi très bien. Son arrière est complété par un ultra grand angle de 8 MP avec ouverture f/2,2 et un télémacro 5 MP avec ouverture f/2,4.

Si nous le retournons, nous voyons qu’il a un trou dans l’écran qui laisse apparaître la caméra frontale de 20 MP avec une ouverture f/2,45. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Xiaomi Mi 11i 5G, avec ce mobile, vous pouvez capturer des selfies d’excellente qualité. Si vous êtes amateur de ce type de photographie, ce Mi 11i 5G est une bonne alternative. Quant à l’enregistrement vidéo, avec la caméra arrière vous pouvez enregistrer en 8K à 30 ips, en 4K à 30 ips et 60 ips, en 1080p à 60 ips et 30 ips, et en 720p à 30 ips. s

Il est également important de mentionner que ce Xiaomi est un bon achat pour son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec son processeur Snapdragon 888 5G vous pouvez pratiquement tout faire, et sa batterie de 4 520 mAh avec 33W charge rapide il offre de bonnes performances.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Bien qu’il ne dispose pas d’un appareil photo de 108 MP, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est également une bonne alternative si vous cherchez un mobile Xiaomi pour prendre de bonnes photos. Plus précisément, à l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal de 64 MP avec ouverture f/1,79, d’un appareil photo ultra grand angle de 8 MP avec ouverture f/2,2 et d’un télémacro 5 MP avec ouverture f/2, Four.

La caméra frontale fait 20 MP avec une ouverture f/2,24, et là encore le constructeur opte pour un trou dans l’écran pour la loger. Encore une fois, Xiaomi a réussi à équiper l’un de ses téléphones d’une caméra frontale capable de prendre de bons selfies, avec le mode portrait inclus.

On revient sur la caméra arrière pour vous dire que le 11 Lite 5G NE peut enregistrer des vidéos en 4K à 30 ips, en 1080p à 30 ips et 60 ips, et en 720p à 30 ips. Sans aucun doute, c’est un mobile très complet si ce qui vous préoccupe c’est la photographie, avec un prix de 370 euros dans la version 6Go + 128Go.

De plus, il monte un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 778G pour effectuer même des tâches lourdes sans aucun problème et une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W qui atteint le jour de l’autonomie sans complications .

Comment choisir un mobile Xiaomi avec un bon appareil photo

Ce sont les téléphones dotés du meilleur appareil photo Xiaomi actuellement sur le marché. Lorsque vous optez pour l’un d’entre eux, ou d’autres modèles en général, vous devez tenir compte d’une série de détails si vous souhaitez prendre de bonnes photos avec.

La première est que les mégapixels ne sont pas si importants, ce que vous devez prendre en compte c’est la taille des capteurs et les pixels eux-mêmes. Il est frappant de voir que certains Xiaomi ont un capteur principal de 108 MP, mais votre intérêt doit aller plus loin pour connaître la taille des capteurs. Plus ils sont gros, plus la lumière entrera dans le capteur et vous prendrez de meilleures photos en basse lumière.

Les 6 meilleures astuces pour votre appareil photo Xiaomi sur MIUI 12

Cet apport lumineux est également influencé par l’ouverture du capteur. Plus il est élevé, plus la lumière entrera et moins il y aura de bruit dans les images capturées avec l’appareil photo. Pour savoir quelle est l’ouverture d’un capteur, il faut regarder les données qui apparaissent à côté de « ƒ ».

Enfin, il faut aussi regarder les types de capteurs que comprend l’appareil photo : grand angle, macro, capteur de profondeur… Il est courant de trouver des mobiles avec des capteurs qui ne sont généralement pas utilisés régulièrement, comme le macro. Pour cette raison, vous devez analyser les types de photos que vous prenez et les capteurs dont vous avez besoin pour cela, et trouver le mobile avec la configuration qui lui convient le mieux.

