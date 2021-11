One UI 4.0 avec Android 12 fait ses débuts en version bêta également pour le Samsung Galaxy Z 2020

Le Galaxy Z Flip pliable et le Galaxy Z Fold2 rejoignent les tests Android 12 avec le skin One UI 4.0.

Après avoir travaillé avec Android 12 pendant quelques semaines, il semble que Samsung se rapproche de plus en plus de la présentation de son skin One UI 4.0 pour le Galaxy le plus important, et c’est que les tests bêta continuent de s’ouvrir à de plus en plus d’appareils dès 2020.

Sans surprise, le Galaxy S21, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 ont été rejoints il y a quelques jours à la fois par le Galaxy S20 et les Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra, et maintenant le géant sud-coréen vient de sortir son nouveau firmware en test pour le Pliage 2020 : Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip.

SamMobile nous l’a annoncé bien que la nouvelle soit absolument officielle et fasse partie de Samsung lui-même, qui a commencé en Corée et comme toujours à travers les membres les tests sur le Galaxy Z de deuxième génération, juste au moment où le Z Fold3 et le Z Flip3 ont reçu le deuxième version préliminaire de One UI 4.0.

Il semble que Samsung reste attaché à cet objectif ambitieux d’améliorer la perception de son service après-vente et de ses mises à jour, en essayant de convaincre de plus en plus d’utilisateurs que l’achat d’un gadget Galaxy garantit non seulement de bonnes performances, mais également d’être parmi les premiers à essayer. dernières améliorations logicielles de Google et de Samsung lui-même.

La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

Ainsi, il semble que les délais divulgués seront respectés et que bon nombre des terminaux Samsung les plus importants pourront tester la nouvelle saveur Android comme cadeau de Noël avant la fin de 2021.

Voici les dates divulguées!

Novembre 2021 : Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra

Décembre 2021 : Galaxy Z Fold 3, Fold 2, Galaxy Z Flip 3, Flip 5G, Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

Janvier 2022 : Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Galaxy A52, A42, Quantum2

Février 2022 : Galaxy Tab S7, S7 Plus

Avril 2022 : Galaxy A51, A90, A Quantum, Galaxy Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 5G, Galaxy Jump

Mai 2022 : Galaxy Tab S6 Lite, Active3, A7 (2020), Galaxy A32, A31, A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5

Juin 2022 : Galaxy Tab A7 Lite

Juillet 2022 : Galaxy A21s, Galaxy Xcover5, Galaxy M12

Concernant le Galaxy Z Fold2 et le Galaxy Z Flip, encore une fois les tests seront limités à certains marchés, impliquant cette fois la Chine, les États-Unis, l’Inde, l’Allemagne et le Royaume-Uni uniquement, sans nouvelles pour l’instant d’aucun pays d’Amérique latine ou bien évidemment. du marché espagnol.

En tout cas, le début des tests est une bonne nouvelle, et bien que les délais soient serrés, il semble que le bon travail de Google avec l’allègement du noyau Android et aussi le grand engagement de Samsung ces derniers temps nous assure que nous allons bientôt tester Android 12.

Téléphones Samsung qui passeront à Android 12 : liste complète et mise à jour

Sujets associés : Samsung, Samsung Galaxy