Le mobile avec le plus de RAM au monde est présenté la semaine prochaine

Le premier mobile avec 18 Go de RAM et 1 To de stockage sera lancé la semaine prochaine… mais vous ne pourrez probablement pas l’acheter.

Alors que certains mobiles haut de gamme misent encore sur 8 Go de RAM en capacité standard, certaines marques ont déjà pu doubler ce chiffre dans certains de leurs modèles les plus avancés. Mais l’escalade mémoire continue, et très bientôt nous assisterons à l’arrivée du premier smartphone Android avec 18 Go de RAM.

Il s’agit d’une version spéciale et limitée d’un smartphone déjà connu sous le nom de ZTE Axon 30 Ultra, le mobile le plus avancé de ZTE, qui aura une version spéciale inspirée de l’espace la semaine prochaine.

18 Go de RAM et 1 To de stockage pour le nouvel Axon 30 Space Edition

L’appareil a été annoncé par la marque elle-même sur son profil Weibo, où elle a publié une image qui nous permet de jeter un œil au design de l’appareil, légèrement mis à jour par rapport au modèle normal, avec une sérigraphie dorée à l’intérieur le module caméra.**, et un bouton d’alimentation rouge sur le côté.

Au-delà de 18 Go de RAM et de 1 000 Go de stockage interne, l’appareil devrait conserver les mêmes caractéristiques que le modèle d’origine. Par conséquent, nous nous attendons à voir un écran OLED incurvé Full HD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hertz, une triple caméra de 64 mégapixels chacune, plus un téléobjectif avec objectif de type périscope, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et une batterie de 4 600 mAh. .

Selon la marque, le lancement de ce modèle vient célébrer les avancées de l’industrie aérospatiale chinoise en 2021, notamment l’arrivée de la sonde Zhu Rong sur Mars, le retour des astronautes chinois de la station spatiale, et le voyage de trois astronautes. Chinois à travers l’espace, dont une femme, pendant six mois.

Tout sur la mémoire RAM de votre mobile et combien vous en avez vraiment besoin

Il est donc prévu que l’appareil ne soit lancé qu’en Chine, et il n’est pas prévu qu’il soit disponible dans le reste des régions. Le prix du terminal n’est pas connu non plus, mais il est fort probable qu’il sera nettement plus cher que la version originale.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois