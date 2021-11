Google Meet vous permettra de mettre 500 personnes en appel vidéo

Cette nouvelle fonctionnalité Google Meet ne sera disponible que pour les abonnés des comptes Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus et Education Plus.

L’une des applications Google qui a gagné en popularité à la suite du confinement causé par COVID-19 est, sans aucun doute, le remplacement de l’ancien Hangouts, Google Meet.

Pour cette raison, depuis quelques mois, le géant américain a amélioré cette application avec de nouvelles fonctions telles que des réactions avec des emojis ou des sous-titres traduits en direct et maintenant il vient d’annoncer que Google Meet vous permettra également de mettre 500 personnes dans un appel vidéo. .

Google Meet autorise désormais les appels vidéo avec 500 personnes

Comme nous le disent les gars d’Android Police, Google a annoncé, via son blog Google Workspace Updates, que Google Meet augmente sa limite de participants à un appel vidéo à 500 personnes.

La société basée à Mountain View a confirmé dans cet article de blog que cette nouvelle fonctionnalité Google Meet ne sera disponible que pour les abonnés des niveaux Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus et Education Plus, en tant que clients du niveau Enterprise qu’ils continueront d’avoir. une limite de 250 personnes par appel vidéo.

Google a également confirmé que, pour l’instant, les autres clients Workspace et G Suite et les utilisateurs de comptes gratuits continueront de maintenir la limite actuelle de 100 personnes par appel vidéo.

Dans cet article de blog, la société américaine conseille également aux entreprises qui ont besoin d’organiser une réunion sur Google Meet avec plus de 500 participants d’activer la transmission en direct, puisque cette fonction permettra jusqu’à 100 000 téléspectateurs de voir cette réunion en même temps.

Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité Google Meet a déjà commencé et atteindra tous les abonnés des comptes répertoriés ci-dessus avant la fin de cette semaine.

