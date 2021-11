L’application Gmail est mise à jour avec un nouveau widget inspiré de Material You

L’application Gmail pour Android comprend désormais un nouveau widget beaucoup plus utile et avec un design renouvelé.

Google continue de déployer de nouvelles versions de ses principales applications Android, avec des designs renouvelés inspirés des lignes de Material You et Android 12. L’une des premières applications à être repensée était Gmail, le gestionnaire de messagerie de Google. Cependant, Google avait encore préparé une nouveauté étrange pour son application populaire.

Avec la dernière version de Gmail pour Android, Google a introduit un nouveau widget pour l’écran d’accueil, avec un design basé sur Material You et une prise en charge des couleurs dynamiques. La mise à jour est désormais disponible sur Google Play, et avec elle, ce nouveau widget qui permet d’afficher la boîte de réception des e-mails depuis l’écran d’accueil du lanceur.

Gmail lance un widget avec sa dernière version pour Android

Le nouveau widget Gmail pour Android 12 remplace le widget classique de la boîte de réception et introduit plusieurs changements esthétiques et fonctionnels.

Désormais, le widget n’a pas le bouton d’action flottant classique situé dans le coin inférieur droit ; Ce raccourci est disponible dans le coin supérieur droit du widget, juste au-dessus de la barre des tâches latérale, ou dans la liste des e-mails entrants selon la taille du widget.

Bien entendu, le nouveau widget s’adapte aux couleurs système extraites du fond d’écran grâce à l’option Dynamic Color d’Android 12. Comme le montrent les captures d’écran partagées par 9to5Google, le widget peut être redimensionné pour changer la disposition des raccourcis.

Le widget est disponible avec la version 2021.10.31 de Gmail pour Android, téléchargeable via le Google Play Store.

