Le tueur phare le plus emblématique de Xiaomi manquera également de MIUI 12.5 Enhanced Edition

Le POCO F1, le premier des « tueurs phares » de la sous-marque Xiaomi, est officiellement laissé sans sa mise à jour vers MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Hier, Xiaomi a rendu public le troisième lot de mises à jour de MIUI 12.5 Enhanced Edition, bien que ces 25 téléphones qui recevront bientôt le package de mise à jour nous aient également apporté les 7 premiers smartphones qui cessent de prendre en charge et ne recevront plus cette version intermédiaire, étant laissés à MIUI 13 des portes.

Dans tous les cas, le plus important des smartphones qui sortent du programme de mise à jour Enhanced Edition est peut-être celui annoncé par GizmoChina, et c’est bien le POCO F1, le premier des tueurs phares de la sous-marque Xiaomi, aussi vous manquera de MIUI 12.5 Enhanced.

On ne sait pas si cet arrêt des mises à jour est définitif et le POCO F1 restera ancré à jamais dans MIUI 12 avec la base d’Android 10, ou s’il passera directement à MIUI 13 avec Android 12 dans les tripes, bien que tout semble indiquer que le smartphone autrefois révolutionnaire n’a plus de jours de support au moins officiellement.

Ce n’est pas la première fois, en effet, qu’on commente l’abandon de ce premier mobile de la firme spin-off Xiaomi, et c’est que le POCO F1 (sur certains marchés Pocophone F1) n’a même pas reçu MIUI 12.5 dans les bêtas devenant inappropriés et cette question sur les versions stables.

Xiaomi annule MIUI 12.5 Enhanced Edition dans ces 7 téléphones

Ils disent également de Chine que Xiaomi propose généralement deux mises à jour Android majeures pour leurs smartphones, en plus de quatre mises à jour MIUI, les deux chiffres remplis par un POCO F1 qui a été présenté à l’été 2018, il y a plus de trois ans.

L’information est également officielle, elle a été publiée par Xiaomi Global Community sur ses réseaux sociaux, donc pour les propriétaires d’un POCO F1 qui fonctionne toujours bien, vous ne pouvez que penser que les améliorations de MIUI 12.5 Enhanced par rapport à MIUI 12 ne sont pas si importantes , et en cas de mise à jour, cela vaudrait sûrement la peine de rechercher une ROM personnalisée avec plus d’améliorations.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi