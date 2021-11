Voici la nouvelle montre connectée de Motorola

Ce n’est pas encore officiel, mais la future Moto Watch 100 peut déjà être vue en détail, filtrant également ses principales caractéristiques.

Lenovo ne veut pas perdre le fil d’une campagne de Noël très importante pour tous les fabricants, même si la vérité est que dans ce contexte de pénurie mondiale, il faudra voir jusqu’où iront ces nouvelles Moto G31 et Moto Watch 100 déjà vendues. enfin aller et où ils anticipent des fuites de beaucoup de qualité.

Pas en vain, c’est que la nouvelle smartwatch Motorola que nous ne connaissions pas du tout, et maintenant grâce à GizmoChina nous avons déjà pratiquement tous ses détails et caractéristiques, y compris également des images de bonne qualité qui nous permettent de remarquer un design classique et très élégant qu’il a tout pour réussir.

Pour l’instant, nous n’avons aucune information officielle et nous ne connaissons pas les dates de présentation ou les prix estimés, nous allons donc vous montrer cette nouvelle Moto Watch 100 et vous dire toutes les informations qui ont transcendé l’Asie, bien que vous deviez les prendre avec prudence. en attendant les confirmations d’une partie de Lenovo.

Quoi qu’il en soit, il est probable qu’elle soit présentée avant la fin de cette année 2021, nous serons donc attentifs à vous informer de première main en temps voulu… Pour l’instant voyons ce que cette Moto Watch 100 nous offrira !

Ce serait la Moto Watch 100, selon les fuites

En termes de design, nous devons parler d’une montre connectée à l’apparence classique et élégante, construite autour d’un boîtier métallique à la finition mate et avec des bracelets interchangeables, celui inclus en standard présentant une texture curieuse et attrayante.

Plus protagoniste sera, dans tous les cas, son écran circulaire de 1,3 pouces et sa résolution de 360 ​​x 360 pixels, fabriqué avec la technologie LCD et conçu pour abriter la dernière version de Wear OS de Google, pouvant interagir avec un numériseur tactile et deux boutons physiques .

Il n’y aura pas de lunette tournante, donc cette Moto Watch 100 ne pourra pas profiter de l’un des grands avantages de l’intégration avec le système Tizen de Samsung, bien que plusieurs capteurs de quantification et de santé seront intégrés au casting, notamment un moniteur cardiaque, l’oxygène du sang et podomètre. .

Évidemment, la montre pourra quantifier notre activité physique et surveiller le sommeil, bien qu’il ne soit pas possible pour l’instant de confirmer quels types de sports elle pourra analyser ou si elle détectera l’exercice automatiquement.

Il y aura également de la place pour un capteur de lumière ambiante qui sera chargé de gérer la luminosité et d’économiser l’énergie, et si la connectivité sera en charge du protocole Bluetooth 5.0 LE, force est de constater que rien n’est dit pour l’instant sur NFC pour payer avec la smartwatch. .

On sait qu’il aura une batterie de 355 mAh et que son poids serait d’environ 30 grammes, mais pour l’instant on peut lire car les clés de la plate-forme matérielle comme le chipset ou la configuration mémoire n’ont pas transcendé… patience pour l’instant !

