Leica pourrait quitter Huawei pour commencer à travailler avec Xiaomi

Après l’expiration de son accord avec Huawei, il semble que Leica soit à la recherche de nouveaux partenaires et Xiaomi aurait la plate-forme idéale pour rester dans « l’industrie mobile »… Y aura-t-il des surprises avec le Xiaomi 12 Ultra ?

Que Leica aime les téléphones portables n’est pas un secret, et c’est que nous avons non seulement vu le célèbre fabricant allemand d’instruments optiques de précision signer l’optique Huawei, mais aussi la photographie d’un mobile Sharp et même mettre sa marque sur un smartphone propriétaire tel que le Leitz Phone 1.

Dans tous les cas, la chute de Huawei dans l’enfer les a laissés sans ce qui était probablement leur plate-forme de visibilité la plus importante dans l’industrie des smartphones, donc lors de la recherche de nouveaux accords, il n’est peut-être pas déraisonnable de penser à cette rumeur en provenance de Chine, et est-ce que Xiaomi pourrait devenir le nouveau partenaire de Leica en utilisant ses optiques acclamées de Xiaomi 12, au moins dans les mobiles les plus avancés de l’entreprise.

Évidemment, prenons ces informations avec une totale prudence pour le moment, car il n’y a rien d’officiel de Leica ou de Xiaomi. En tout cas, de GizmoChina ils osent déjà affirmer que le Xiaomi 12 Ultra serait le premier terminal à bénéficier d’un accord qui serait historique et aussi très important.

Pas en vain, c’est que Xiaomi avait avec le Mi 11 Ultra le smartphone avec la meilleure photographie mobile du marché -143 points dans DxOMark-, du moins jusqu’à ce que le Huawei P50 Pro avec son optique Leica le dépasse avec 144 points.

Le pire dans tout cela est que Xiaomi garde avec suffisamment de zèle les informations de certains Xiaomi 12 qui devraient être présentées avant la fin de cette année 2021, donc pour l’instant nous ne pouvons que spéculer avec les informations publiées par Digital Chat Station de Chine.

Tout semble s’accorder, et c’est que l’accord entre Huawei et Leica a expiré il y a quelques mois après le lancement du Huawei P50 Pro, et il n’y a sûrement pas de meilleure plate-forme multimédia que celle de Xiaomi pour héberger désormais la signature autorisée du populaire Le constructeur allemand, qui offrirait ce ‘plus’ à la photographie mobile d’un Xiaomi à l’assaut du trône d’Android.

De tous les Xiaomi 12, seul l’Ultra recevrait la signature Leica, nous pouvons donc également commenter les rumeurs précédentes qui parlaient d’une triple caméra avec des capteurs de 50 mégapixels, dont un de type téléobjectif périscope avec un zoom optique jusqu’à 5x.

Nous n’en savons pas beaucoup plus, nous n’allons donc pas nous étendre non plus, mais sans aucun doute cet accord serait une bombe similaire à celui qui mijote entre Samsung et Olympus depuis des années, et qui n’a jamais fini d’être finalisé. Zeiss, Hasselblad, Leica… Les entreprises photo aiment les mobiles !

