realme Pad vs Xiaomi Pad 5, comparaison : quelle tablette est la meilleure ?

Nous comparons minutieusement les tablettes de realme et de Xiaomi pour voir quel est le meilleur achat : design, écran, processeur, appareils photo et batterie.

Le marché des tablettes Android est en feu. Après le lancement du Xiaomi Pad 5, qui a marqué la renaissance des tablettes avec ce système d’exploitation, Realme a été encouragé et a présenté son Realme Pad. De toute évidence, les deux modèles vont se concurrencer directement, mais lequel est le meilleur achat ? C’est la question spécifique à laquelle nous essayons de répondre dans cette comparaison dans laquelle nous sommes confrontés au realme Pad et au Xiaomi Pad 5.

Afin d’arriver à une conclusion claire, nous diviserons la comparaison selon les composants clés : design, écran, processeur, caméras et batterie, sans oublier d’autres aspects importants tels que la connectivité. Si vous recherchez une tablette complète avec un bon rapport qualité-prix, celles de Xiaomi et Realme viennent d’arriver sur le marché et misent sur le logiciel Android. Voyons quelles différences ils ont et lequel d’entre eux remporte le concours.

Design et écran : similitudes et différences à parts égales

Le design est un aspect essentiel lors du choix d’une tablette, car elle doit être à la fois confortable et résistante. Dans cette comparaison, nous voyons que Xiaomi et realme ont opté pour des conceptions confortables alliant finesse et légèreté, ainsi qu’une bonne qualité de fabrication. Tout d’abord, les deux entreprises s’associent dans une variété de couleurs : celle de Xiaomi est disponible en blanc perle ou en gris cosmique, tandis que son rival peut être en gris ou en or.

Le realme Pad et le Xiaomi Pad 5 ont tous deux un châssis en aluminium qui offre une bonne sensation de force. Cependant, celui de realme gagne en légèreté, puisqu’il pèse 440 grammes par rapport aux 511 grammes de l’appareil Xiaomi. En termes d’épaisseur, les deux touchent 6,9 millimètres, permettant une prise en main confortable lorsque nous l’utilisons. Bien sûr, les deux sont facilement transportables si vous devez les transporter dans votre sac à dos ou votre sac à main.

Il est également important d’analyser la qualité de vos écrans, et dans ce cas on pourrait dire que Xiaomi gagne la partie. Votre tablette embarque un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2,5 K (2560 x 1600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme nous l’avons vu dans le test du Xiaomi Pad 5, c’est un écran de bonne qualité.

De l’autre côté se trouve le realme Pad, avec un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA + (2 000 x 1 200 pixels). C’est également un écran de bonne qualité, mais il se passe de ce taux de rafraîchissement plus élevé, ce qui ne nous laisse qu’une fluidité correcte dans les images. En conclusion, Xiaomi l’emporte en termes de taille, de netteté et de fluidité.

Processeur et mémoire : Xiaomi marque facilement

Le processeur est un autre élément clé, car nous aimons tous profiter de performances optimales lorsque nous utilisons la tablette. En ce sens, le realme Pad intègre un processeur MediaTek Helio G80 que l’on retrouve dans des mobiles comme le Samsung Galaxy M32 ou le realme 6i. C’est sans aucun doute une puce qui offre de bonnes performances au quotidien, même si elle peut être un peu courte si vous utilisez la tablette pour des tâches exigeantes.

De l’autre côté se trouve le Xiaomi Pad 5, dont le cerveau est le Qualcomm Snapdragon 860, également présent dans le POCO X3 Pro. Ce processeur offre des performances très positives, sans problèmes lors de l’exécution de tâches lourdes comme la retouche d’image ou le montage vidéo.

Côté mémoire, le realme Pad est disponible -pour le moment- en une seule version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, avec la possibilité de l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Quant au Xiaomi Pad 5, il est disponible en une seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans slot microSD.

Caméras : même nombre, résolution différente

Realme et Xiaomi ont tous deux choisi d’équiper leurs nouvelles tablettes d’une caméra avant et arrière pour pouvoir prendre des photos et participer à des appels vidéo. Bien que la photographie ne soit généralement pas la tâche principale à faire avec une tablette, il est toujours apprécié que vos appareils photo soient beaux.

Le realme Pad embarque une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 8 MP, un équipement correct pour les tâches confiées. D’autre part, le Xiaomi Pad 5 mise sur une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP, nous pouvons donc nous attendre à de meilleurs résultats grâce à cette qualité supplémentaire dans l’objectif arrière.

Batterie : Xiaomi revient pour parier plus fort

À ce stade de la comparaison, il semble que Xiaomi ait des attentes plus élevées qu’en réalité lorsqu’il s’agit de doter ses nouvelles tablettes de fonctionnalités. La batterie n’est qu’une section de plus dans laquelle nous confirmons cette conviction, puisque le Xiaomi Pad 5 monte une batterie avec plus de capacité et une charge rapide plus puissante que son rival.

Plus précisément, Xiaomi a une batterie de 8 720 mAh avec une charge rapide de 23 W. Selon les données obtenues dans notre analyse, cela signifie qu’il peut atteindre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. De plus, grâce à la charge rapide de 23W, vous n’aurez besoin que d’environ deux heures avec le chargeur pour le charger complètement.

Le realme Pad est équipé d’une batterie de 7 100 mAh avec une charge rapide de 18 W. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester la tablette, mais il est prévu que son autonomie dépasse le jour d’utilisation, laissant un peu d’énergie pour le lendemain. De plus, son temps de charge sera également d’environ deux heures, même s’il est vrai que sa capacité est inférieure à celle de Xiaomi.

Système d’exploitation, connectivité et autres aspects

Xiaomi et realme ont doté leurs créations de versions de leur système d’exploitation qu’ils ont conçues spécifiquement pour les tablettes.

D’une part, le Xiaomi Pad 5 arrive avec MIUI pour tablettes basées sur Android 11, un logiciel doté de fonctions intéressantes telles que le mode écran partagé pour voir deux applications en même temps, le centre de contrôle, la prise en charge d’un pointeur amélioré ou la prise en charge du stylet. , ce dernier vous permettant d’utiliser le Smart Pen que la firme vend séparément.

D’autre part, le realme Pad dispose d’une interface utilisateur realme pour Pad, une couche de personnalisation qui vous permet également de dupliquer les fenêtres pour mieux travailler. De plus, il dispose d’un mode lecture, d’un mode multi-utilisateurs et d’autres fonctions développées avec un accent particulier sur le divertissement.

Nous nous tournons vers la connectivité pour vous dire que, bien qu’elle ne soit pas encore disponible, la tablette realme dispose d’une version 4G LTE afin que vous puissiez appeler ou envoyer des messages. Pour le moment, la version WiFi est disponible dans la boutique de l’entreprise. D’autre part, il dispose du WiFi 5, du Bluetooth 5.0 et d’un emplacement pour carte microSD.

Quant à la tablette Xiaomi, elle dispose également d’une version 4G LTE afin que vous puissiez l’utiliser comme téléphone mobile. De plus, il dispose du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0 et du port USB-C. Bien que cela n’entre pas dans la connectivité, nous pouvons également mentionner que les deux modèles intègrent quatre haut-parleurs prenant en charge Dolby Atmos.

realme Pad vs Xiaomi Pad 5 : quel est le meilleur achat ?

En analysant toutes les sections précédentes, il ne fait aucun doute que le Xiaomi Pad 5 est la meilleure tablette de la comparaison. Pour cela, le constructeur l’a doté de certaines des meilleures fonctionnalités du marché, comme un écran 120 Hz, un puissant Qualcomm Snapdragon 860 ou encore une batterie 8 720 mAh avec une charge rapide de 23W.

Il faut mentionner que cette différence se répercute aussi directement sur les prix des deux modèles. D’une part, le Xiaomi Pad 5 de 6 Go + 128 Go est disponible pour 399,99 euros, pouvant être trouvé réduit à certaines occasions. En revanche, le realme Pad 4 Go + 64 Go a un prix de vente conseillé de 259 euros, bien qu’il tombe à 199 euros dans le magasin realme jusqu’au 29 novembre.

En fin de compte, le choix dépend de vos besoins personnels. Si vous recherchez une tablette bon marché pour le divertissement qui effectue les tâches de base, vous pouvez opter pour le realme Pad. En revanche, si vous recherchez quelque chose de plus avancé et que cela ne vous dérange pas de payer un prix proche de 400 euros, ce que vous recherchez s’appelle Xiaomi Pad 5.

