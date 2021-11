Google Chrome 96 est maintenant disponible, ce sont toutes les nouveautés qui arrivent au navigateur

La version 96 de Chrome est disponible sur Android et contient de nombreuses nouveautés qui peuvent déjà être testées.

Google tient sa promesse de publier de nouvelles versions stables de Chrome toutes les quatre semaines, et environ un mois après le lancement de Chrome 95, la société a déjà la nouvelle version prête, qui peut être téléchargée dès aujourd’hui sur les principales plates-formes mobiles et de bureau. .

Chrome 96 est la dernière version disponible du navigateur, comme l’entreprise elle-même l’a annoncé sur son blog. Avec cette version, quelques changements fonctionnels sont introduits pour la version navigateur mobile, mais l’essentiel de l’actualité concerne la version Chrome pour Windows, Mac et Linux.

Tout ce qui est nouveau dans le navigateur Google avec Chrome 96

Comme nous l’avions prévu il y a des mois, Google travaillait sur un nouveau mécanisme pour Chrome, permettant de charger plus rapidement les pages fermées par accident. Avec Chrome 96, cette fonctionnalité est désormais disponible en version desktop, grâce à une technique de mise en cache des pages qui permet de revenir rapidement aux pages web récemment ouvertes.

De même, les applications Web progressives installées via Chrome ont également été améliorées, de sorte qu’il peut être plus facile de remplacer les applications natives en ayant la possibilité de charger des URL personnalisées directement dans l’application, sans avoir à passer par le navigateur.

Bien qu’il soit encore en développement, il est déjà possible d’utiliser une nouvelle option incluse dans Chrome qui permet de décider si une application doit se charger avec l’interface assombrie automatiquement, améliorant ainsi la lisibilité dans les environnements à faible luminosité. Pour l’activer dans Chrome, vous devez activer l’option expérimentale ou le drapeau appelé chrome : // flags / # darken-websites-checkbox-in-themes-setting.

La version mobile de Chrome a également inclus une nouvelle option qui vous permet de définir le niveau de zoom préféré sur une page Web. Encore une fois, oui, nous parlons d’une fonction expérimentale disponible via le drapeau chrome : drapeaux # enable-accessibility-page-zoom.

Pour conclure, mentionnons que Google Chrome 96 a également amélioré la prise en charge des fichiers PNG, permettant de conserver les métadonnées des images lors de leur copie. De plus, dans la version de bureau, la possibilité d’afficher les images en tant que souvenirs sur l’écran d’accueil a été ajoutée, grâce à l’intégration avec Google Photos.

Chrome 96 est désormais téléchargeable sur iOS et Android pour la version mobile, et sur Windows, Linux et Mac. Ceux qui ont déjà installé le navigateur sur leurs appareils recevront automatiquement la mise à jour prochainement.

