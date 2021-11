La date de mise à jour vers Android 12 d’une trentaine de mobiles Samsung est filtrée

La mise à jour vers Android 12 pour les mobiles Samsung est en route, et nous savons déjà quand elle atteindra chaque modèle.

Samsung a déjà commencé le déploiement d’Android 12, d’abord avec le Galaxy S21. Mais les modèles de la famille S21 ne sont pas les seuls mobiles de la marque à bénéficier de la mise à jour.

Il y a quelques semaines, l’entreprise a elle-même confirmé que ses premiers mobiles recevraient la mise à jour avant la fin de l’année. La promesse a été tenue, et il ne reste plus qu’à attendre que le reste des modèles du catalogue soit mis à jour au fil des semaines.

Les 237 mobiles qui recevront Android 12, et quand

Heureusement pour les propriétaires du reste des appareils, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour pouvoir profiter des nouvelles d’Android 12 et One UI 4. Ou, du moins, c’est ce qu’un fuite d’une source fréquente, qui a révélé les dates auxquelles Samsung envisage de mettre à jour ses téléphones vers One UI 4:

La mise à jour vers Android 12, en route pour plus de 30 téléphones Samsung différents

La liste en question est composée de modèles de différentes familles, dont les Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z Galaxy A, ainsi que les tablettes Galaxy Tab et les modèles ultra-résistants Galaxy XCover. Au total, il y a plus de 30 appareils compatibles avec la nouvelle version :

Novembre 2021 : Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra

Décembre 2021 : Galaxy Z Fold 3, Fold 2, Galaxy Z Flip 3, Flip 5G, Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

Janvier 2022 : Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Galaxy A52, A42, Quantum2

Février 2022 : Galaxy Tab S7, S7 Plus

Avril 2022 : Galaxy A51, A90, A Quantum, Galaxy Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 5G, Galaxy Jump

Mai 2022 : Galaxy Tab S6 Lite, Active3, A7 (2020), Galaxy A32, A31, A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5

Juin 2022 : Galaxy Tab A7 Lite

Juillet 2022 : Galaxy A21s, Galaxy Xcover5, Galaxy M12

Si cette planification se réalise, les mois de décembre et janvier seront chargés de mises à jour pour les modèles les plus récents des familles Galaxy S, Z et Note. Plus tard, les modèles plus anciens ou ceux appartenant aux lignes inférieures seront mis à jour.

