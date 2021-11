Google Photos ajoute un raccourci tant attendu à votre application

Google Photos est mis à jour avec un nouveau raccourci vers le dossier des captures d’écran.

Malgré le fait qu’il soit récemment devenu payant, Google Photos est toujours l’une des applications Google les plus populaires parmi les utilisateurs de mobiles Android, car elle leur permet de sauvegarder leurs photos et vidéos dans le cloud afin de les avoir toujours accessibles et de ne jamais les perdre.

De ce fait, le géant américain n’a cessé de mettre à jour l’application Google Photos au cours des derniers mois et, ainsi, après avoir inclus certaines fonctions comme la possibilité de changer la date et l’heure d’une photo ou d’un éditeur d’images renouvelé, vous avez maintenant vient d’ajouter un raccourci tant attendu à votre application.

Avec ce nouveau raccourci Google Photos, vous aurez toujours vos captures d’écran à portée de main

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, la chaîne d’information Google sur Telegram a récemment publié un message dans lequel elle révèle que la société Mountain View ajoute un raccourci vers le dossier des captures d’écran dans l’application Google Photos.

Comme vous pouvez le voir sur l’image en dessous de ces lignes, ce nouveau raccourci apparaît sous forme de bannière en haut de l’écran d’accueil de Google Photos et comprend un aperçu de la dernière capture d’écran et le nombre de nouvelles captures d’écran.

Ce nouveau raccourci Google Photos permet d’accéder plus rapidement aux captures d’écran, puisque jusqu’à présent il fallait aller dans l’onglet Bibliothèque et localiser le dossier des captures d’écran.

Ce nouveau raccourci est disponible dans Google Photos version 5.66.0.406885096, qui atteint progressivement les utilisateurs du monde entier, mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours le télécharger au format APK via ce lien.

