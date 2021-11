Xiaomi annule MIUI 12.5 Enhanced Edition dans ces 7 téléphones

Avez-vous un de ces téléphones Xiaomi ? Vous feriez mieux de ne pas attendre la mise à jour vers MIUI 12.5 Enhanced.

Le déploiement de MIUI 12.5 Enhanced a commencé en août de cette année, avec le lancement du Xiaomi MIX 4, et depuis lors, la mise à jour a atteint les différents appareils du catalogue de la marque de manière échelonnée.

Cependant, tous les propriétaires de mobiles Xiaomi ne pourront pas profiter des améliorations apportées par la dernière version de MIUI, et petit à petit, nous apprenons quels modèles sont exclus des plans de Xiaomi.

À cette occasion, il y a eu sept modèles que Xiaomi aurait décidé de quitter sans une mise à jour de MIUI 12.5, tous de la marque Redmi.

Sept modèles Redmi n’ont plus de mise à jour vers MIUI 12.5 Enhanced

La liste des modèles a été partagée sur la chaîne Mi Fans Home. Ils affirment que la société aurait décidé de ne pas mettre à niveau un total de sept modèles Xiaomi Redmi vers MIUI 12.5 Enhanced. Ils sont les suivants:

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Par conséquent, les propriétaires de l’un des modèles précédents ne pourront probablement pas profiter des améliorations de performances et de stabilité de MIUI 12.5 Enhanced sur leurs appareils et devront se contenter de la version actuelle du système.

Dans le cas de modèles tels que le Redmi 7 et le Redmi Y3, la décision n’est pas surprenante, car à l’époque on parlait de la possibilité que les modèles ne reçoivent pas MIUI 12. Plus tard, le Redmi 7 était le seul à mettre à jour à cette version. .

Tous les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui recevraient la mise à jour vers MIUI 13

Pour l’instant, la marque ne s’est pas prononcée sur la véracité de cette liste, et on ne sait donc pas s’il pourrait y avoir un changement de plans. Quoi qu’il en soit, nous mettrons à jour cet article si nous avons des nouvelles à ce sujet.

