Samsung renouvelle complètement l’un de ses mobiles les moins chers

Le Samsung Galaxy A03 Core est l’un des smartphones les moins chers de tout le catalogue Samsung.

Bien que tous les regards soient déjà tournés vers le futur Samsung Galaxy S22, Samsung n’oublie pas de renouveler ses téléphones moins chers ; Ceux qui, trimestre après trimestre, conduisent l’entreprise à continuer d’être celle qui vend le plus de smartphones dans le monde.

A cette occasion, c’était au tour de la série la plus abordable de la famille A, avec le nouveau Samsung Galaxy A03 Core, un smartphone à prix réduit qui introduit des changements par rapport au précédent Galaxy A02.

Samsung Galaxy A03 Core, toutes les informations

Samsung Galaxy A03 Core Caractéristiques Dimensions 164,2 x 75,9 x 9,1 mm Filtrer HD 6,5 pouces + Infinity-V Processeur Octa-Core (Quad 1.6GHz + Quad 1.2GHz) RAM 2 Go Système opératif Android 11 Espace de rangement 32 Go Appareils photo 8 MP AD f/2.0 à l’arrière, 5 MP FF f/2.2 à l’avant Batterie 5 000 mAh Autres LTE, double SIM + microSD

Le nom de famille « Core » nous aide à réaliser que le nouvel appareil Samsung s’adresse au segment de la gamme d’entrée. En fait, il est très probable qu’il sera le smartphone le moins cher de tout le catalogue Samsung au cours de cette dernière ligne droite de 2021, bien que son prix n’ait pas encore été confirmé.

Il a un design simple, avec un corps en plastique, une encoche dans l’écran et un seul appareil photo de 8 mégapixels à l’arrière.

Sa fiche technique est animée par un processeur huit cœurs capable de tourner à 1,6 GHz maximum, associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Ces derniers sont extensibles par microSD. Tout cela est supporté par Android 11, probablement dans sa version destinée aux mobiles à faibles ressources, Android Go.

Compte tenu de sa puissance réduite, et du fait d’avoir une capacité de batterie de 5 000 mAh, il est fort probable que l’autonomie soit l’un des points forts de cet appareil. Malheureusement, il n’y a pas de support pour la charge rapide.

Le téléphone sera disponible en bleu et noir, et dans une configuration à mémoire unique. Pour l’instant, aucune donnée concernant la disponibilité et le prix du Galaxy A03 Core n’a été confirmée.

