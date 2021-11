Ces 25 téléphones Xiaomi sont maintenant prêts à recevoir MIUI 12.5 Enhanced Edition

Xiaomi prépare le troisième plan de lots de versions MIUI 12.5 Enhanced Edition, très bientôt disponible pour 25 autres smartphones de Xiaomi et de Redmi.

Lei Jun dit que MIUI 13 sera prêt avant la fin de cette année 2021, et nous connaissons même déjà les premiers téléphones Xiaomi qui recevront le nouveau package de firmware du géant chinois, déjà avec Android 12 comme protagoniste de base.

Quoi qu’il en soit, la dernière version stable connue de MIUI est cette 12.5 Enhanced Edition qui continue avec sa distribution échelonnée par (presque) tout le catalogue prolifique de Xiaomi, y compris également ses sous-marques Redmi et POCO qui concentrent 75% des ventes du géant Haidian.

Et cette fois, nous avons de bonnes nouvelles pour beaucoup d’entre vous, car nous vous apportons le troisième lot d’appareils qui recevront MIUI 12.5 Enhanced Edition dans les jours et semaines à venir, avec une liste complète de 25 modèles Xiaomi et Redmi qui a été rendue publique en Chine ces dernières heures.

Avec MIUI 13 à la porte, il n’y a sûrement pas beaucoup plus d’opportunités de recevoir MIUI 12.5 Enhanced Edition … Serez-vous parmi les chanceux?

Ce sont les téléphones Xiaomi qui recevront la version améliorée de MIUI 12.5

Malheureusement, ce n’est pas une liste officielle, oui, bien qu’elle soit fiable à 100% comme l’a confirmé un cadre de Xiaomi lui-même aux médias locaux, révélant cette liste de smartphones et tablettes gracieux :

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Mi 11 Édition Jeunesse

mer 9

Mi 9 Pro

Nous 9 SE

Mon CC9

Mon CC9 Pro

Mon édition personnalisée CC9 Meitu

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 8 Pro

Édition de jeu Redmi K40

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Selon la source, la distribution du package de mise à jour pour ces appareils n’a pas encore commencé, bien qu’il en profite pour confirmer qu’il le fera de manière imminente et les atteindra tous en 2021, certains déjà en novembre et les autres dans le prochain mois de décembre.

Le cadeau de Noël fera ses débuts parmi les utilisateurs en Chine, et sera distribué un peu plus tard sur les marchés mondiaux.

Il n’y aura pas beaucoup plus de terminaux inclus dans les mises à jour d’une MIUI 12.5 Enhanced Edition qui a déjà une date d’expiration, donc si votre Xiaomi, Redmi ou POCO ne figure pas sur les listes des trois lots déjà publiés, il n’y en a peut-être pas beaucoup plus j’espère… Il faudra attendre les confirmations !

