Voici le OnePlus 10 Pro tant attendu, divulgué dans des images de haute qualité et confirmant ses fonctionnalités

Le nouveau OnePlus 10 Pro, en détail et avec des images de haute qualité grâce aux dernières fuites.

Nous avons déjà prévenu il y a quelques semaines, cette année il n’y aura pas de OnePlus 9T laissant les fans du patronyme avec du miel sur les lèvres « T » d’un OnePlus qui cette fois attendra 2022 pour mieux préparer son ultime assaut sur le trône Android.

En fait, le OnePlus 10 Pro n’a déjà pratiquement plus de secrets pour nous, et la vérité est que la prochaine génération haut de gamme du fabricant du « Ne jamais régler » Il a l’air plus que beau avec son triple module photographique signé Hasselblad et un design qui passe au niveau supérieur, sûrement inspiré du Galaxy S21 bien qu’avec une touche OnePlus indubitable.

L’appareil a été enseigné en détail par les collègues de Zouton, qui ont publié rend de haute qualité ainsi que pratiquement tous les composants matériels clés, donc pour les fans de OnePlus et les moins fans, passons en revue tout ce que nous savons sur le prometteur OnePlus 10 Pro qui se prépare déjà pour l’atterrissage … Ce sera sans aucun doute l’un des meilleurs mobiles de 2022 !

OnePlus 10 Pro, un tournant ?

Les responsables de OnePlus ne suffisent plus à être cette jeune entreprise irrévérencieuse qui a excité le marché des prix et des performances, et dans cette conversion, ils cherchent à se rapprocher des géants du secteur et à concourir pour le trône Android qu’ils ont dû sauter une édition de leur OnePlus avec le nom de famille « T », modifiant sa stratégie et engageant le pari sur un nouveau vaisseau amiral qui promet certainement.

Évidemment, il n’arrivera pas avant les premières semaines de 2022, mais la machinerie est en marche et on sait déjà presque tout sur le OnePlus 10 Pro, à commencer par un nouveau design dans lequel la qualité des finitions semble prévaloir, donnant plus d’importance à la photographie. et Hasselblad intégrant mieux le module appareil photo, tout en conservant l’essence minimaliste et élégante de tous les téléphones OnePlus.

Selon Zouton et OnLeaks, nous savons que son écran se répétera avec 6,7 pouces de diagonale et la technologie LTPO Fluid AMOLED, gardant la caméra frontale derrière un trou dans le coin supérieur gauche du panneau.

Ils parlent également d’une taille de 163,0 x 73,8 x 8,5 millimètres, en légère amélioration par rapport au OnePlus 9 Pro, d’autant plus que ce boîtier de mesures similaires devrait désormais contenir une batterie de 5 000 mAh beaucoup plus généreuse.

Bien sûr, sur un arrière aux tons mats attrayants, le nouveau module de caméra augmentera l’épaisseur à 10,3 millimètres au niveau de la bosse, ce à quoi nous nous attendions évidemment et qui n’est pas une surprise.

Concernant le chipset, il devrait avoir un Qualcomm Snapdragon de dernière génération, appelez-le SD898 ou de toute autre manière, avec de la RAM entre 8 et 12 Go et un stockage de 128 ou 256 Go. De plus, il aura une connectivité 5G stand alone et une charge rapide brutale jusqu’à 125 watts de puissance.

Attention à ce détail, car le OnePlus 10 Pro serait capable de charger de 0% à 100% en seulement 20 minutes environ.

En ce qui concerne le logiciel, il y aura ici des changements dérivés de la fusion entre OPPO et OnePlus, puisque le nouveau produit phare du fabricant dirigé par Pete Lau utilisera un nouveau firmware qui combinera le meilleur des deux mondes, OxygenOS et ColorOS, bien que sur OPPO Désignation ColorOS.

Le pire, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce module de caméra spectaculaire, et nous savons seulement qu’il y aura une triple configuration avec un zoom optique jusqu’à 5x, sans beaucoup plus de détails pour le moment.

Lancement et tarifs du OnePlus 10 Pro

Selon Zouton, le nouveau produit phare de OnePlus devrait être prêt à arriver « dans les premiers mois de 2022 », bien que ce soit certainement une information assez ambiguë.

On sait que le OnePlus 9 a été présenté fin mars 2021, donc compte tenu du fait qu’il n’y a pas de OnePlus 9T, le plus logique est que la date de présentation de ce nouveau 10 Pro est avancée à janvier ou février, également concurrente. à l’époque avec les plus récents de Samsung et Xiaomi qui regardent déjà les armes pour la nouvelle année.

On parle de couleurs noir, blanc et bleu clair, chose qu’il faudra confirmer, et de prix similaires bien que légèrement supérieurs à ceux du OnePlus 9, qui sont passés de 709 euros pour le modèle le plus basique à 999 euros pour le OnePlus 9. Pro avec une plus grande capacité. Bonne nouvelle que OnePlus veut continuer à hausser la barre mais avec un prix plus compensé que la plupart.

