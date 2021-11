Le Samsung Galaxy S21 est mis à jour vers Android 12 avec One UI 4

A partir d’aujourd’hui, le Samsung Galaxy S21 peut déjà être mis à jour vers Android 12 avec One UI 4. Et très prochainement, d’autres modèles de la marque recevront la mise à jour.

Samsung s’est une nouvelle fois avéré être, aujourd’hui, l’une des entreprises qui fait le meilleur travail lorsqu’il s’agit d’apporter les dernières versions d’Android à ses smartphones, en tenant sa promesse d’apporter Android 12 sur le Samsung Galaxy S21 avant de finaliser le année 2021.

À partir de ce 15 novembre, les propriétaires d’un modèle de la série Galaxy S21 peuvent déjà télécharger la mise à jour vers Android 12 et One UI 4 sur leurs terminaux, et commencer à profiter de toutes les nouveautés apportées par la dernière version du système.

Android 12 et One UI 4, d’abord pour le Galaxy S21

Comme l’entreprise elle-même l’a annoncé, One UI 4 et Android 12 arrivent sur le Samsung Galaxy S21 à partir de ce lundi 15 dans le monde, y compris le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra.

La mise à jour apporte d’excellentes nouvelles en termes de personnalisation, de confidentialité et d’améliorations pour les appareils pliables, tels que le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3.

Après le Galaxy S21, les modèles des séries Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A et Galaxy Z seront les prochains à recevoir la mise à jour. Plus précisément, Samsung a confirmé que les modèles suivants sont compatibles avec la dernière version du système :

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note 10+

Galaxy Galaxy Fold

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A82 5G

Galaxie A72

Galaxie A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 +

