Ces fonctionnalités de l’appareil photo Pixel 6 arrivent maintenant sur les anciens Pixel

La possibilité de modifier l’exposition et la lumière de la minuterie est déjà disponible pour les anciens Google Pixel, mais pas pour tout le monde.

Comme nous vous l’avons dit dans l’analyse des appareils photo Pixel 6 Pro, les nouveaux produits phares de Google apportent avec eux une série de fonctionnalités photographiques exclusives telles que « Face Deblur », qui permet aux visages d’être bien mis au point dans les images en mouvement, » Magic Eraser « , une fonctionnalité pour supprimer les objets indésirables des photos que vous pouvez déjà avoir dans n’importe quel Pixel et » Mode bébé « , une fonction grâce à laquelle vous pouvez prendre des photos de jeunes enfants sans flou ni mouvement.

En ce sens, nous venons d’apprendre que deux autres fonctions exclusives des appareils photo Google Pixel 6 atteignent déjà les anciens Pixels. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont.

Si vous possédez un ancien Pixel, vous recevrez très bientôt ces deux fonctions des caméras Pixel 6

Comme on peut le lire dans XDA-Developers, la dernière mise à jour de l’appareil photo Google, avec le numéro de version 8.4, est désormais disponible et comprend deux des fonctions exclusives des appareils photo Pixel 6 : la possibilité de modifier l’exposition et la lumière de la minuterie. .

Google a enfin corrigé l’un des bugs les plus graves du Pixel 6

Le premier, la possibilité de modifier l’exposition, nous permet de désactiver l’option d’exposition si nous voulons laisser l’appareil faire tout le travail et avoir un viseur d’appareil photo clair, tandis que le second, la lumière de la minuterie, utilise le flash à l’arrière du terminal comme compte à rebours.

En plus de ces deux fonctions exclusives du Pixel 6, la nouvelle version de Google Camera inclut également un changement dans son interface, puisque la flèche en haut qui fait descendre le menu Paramètres a été modifiée pour afficher un engrenage ou une demi-lune lorsque la vue nocturne automatique est activée. Dans le Pixel 6, cette flèche est sur le côté gauche, mais dans le cas du Google Pixel 4a et du Pixel 5, elle s’est déplacée vers le centre car ces terminaux ont un trou sur l’écran dans le coin supérieur gauche.

Google Pixel 6 Pro est à la traîne de l’iPhone 13 Pro dans le classement de la photographie DXOMark

Cette mise à jour de l’appareil photo Google n’est pas encore disponible pour la grande majorité des utilisateurs du Google Play Store, mais si vous possédez un ancien Pixel et souhaitez profiter de ces fonctions, vous pouvez télécharger l’application mise à jour au format APK à partir de ce lien.

