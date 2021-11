La raison pour laquelle Xiaomi avec le processeur MediaTek prend plus de temps à mettre à jour

Les raisons de ce décalage horaire entre MediaTek et Qualcomm sont que le premier a moins de personnel pour effectuer cette tâche et qu’il met à jour les packages par lots tandis que le second les met tous à jour en même temps.

Sur le marché mobile Android, il existe deux grands fabricants de processeurs qui représentent plus de 90 % des appareils actuels, l’américain Qualcomm et le chinois MediaTek.

Malgré le fait que grâce aux puces Dimensity, qui ont un équilibre presque parfait entre prix et performances, MediaTek a réussi à dominer le marché des processeurs mobiles dépassant Qualcomm pour la première fois, le fabricant chinois de chipset continue de mettre plus de temps à mettre à jour ses terminaux pour la nouvelle version d’Android que son concurrent le plus direct.

Désormais, le géant chinois Xiaomi a voulu faire la lumière sur cette affaire en expliquant la raison de cette différence dans les termes.

On vous explique pourquoi MediaTek met plus de temps à mettre à jour ses terminaux que Qualcomm

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, un responsable de Xiaomi, Li Ming, a expliqué publiquement pourquoi les terminaux dotés d’un processeur MediaTek mettent plus de temps à se mettre à jour vers les nouvelles versions d’Android que ceux dotés d’un chipset Qualcomm.

Tout d’abord, ce cadre de Xiaomi explique que Google fournit le code Android en avance en même temps aux deux fabricants de processeurs, avant la sortie de la nouvelle version afin qu’ils puissent préparer les mises à jour de leurs terminaux.

Sur cette base, ce responsable de Xiaomi explique que les raisons de cette différence de temps entre MediaTek et Qualcomm sont que le premier a moins de personnel pour effectuer cette tâche que le second et que MediaTek met à jour les packages par lots pendant que Qualcomm les met à jour. à la fois.

Cela fait que les terminaux avec un processeur MediaTek prennent plus de temps à mettre à jour que les appareils avec des chipsets Qualcomm, car certains appareils sont laissés pour le deuxième ou le troisième lot de mises à jour.

Mais tout n’est pas négatif, car en retour, le processus de mise à jour par lots du fabricant chinois raccourcit les délais pour résoudre un problème dans la mise à jour, car il peut isoler un certain lot empêchant ce problème d’affecter un grand nombre d’appareils.

