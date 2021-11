7 sites pour apprendre à programmer depuis chez soi gratuitement et en ligne

Apprenez à programmer de la manière la plus simple et gratuite avec cette liste de pages Web. Entrez maintenant!

L’un des métiers les mieux payés au monde est le développement, qu’il s’agisse d’applications mobiles, de pages web, de logiciels, voire de piratage éthique. Cependant, pour avoir ces compétences, il est essentiel d’avoir des connaissances en programmation.

Ce qui rend cette profession si attrayante, c’est qu’il est possible d’apprendre dans le confort de votre maison ainsi que de la pratiquer, de pouvoir développer ce que vous voulez, et pour eux vous n’avez qu’à appliquer les outils nécessaires. Pour cette raison, dans cet article, vous connaîtrez les 7 sites Web pour apprendre à programmer depuis chez vous gratuitement et en ligne.

Les meilleures applications pour apprendre à coder

Les meilleurs sites pour apprendre à coder gratuitement

Étant une profession assez lucrative, apprendre à coder peut coûter cher pour beaucoup. Heureusement, il existe plusieurs sites Web qui fournissent ces connaissances gratuitement.

Et bien que le contenu qu’il propose soit 100% gratuit, cela ne signifie pas que les connaissances acquises sont inférieures aux paiements ou incomplètes, de nombreux sites Web que vous verrez ci-dessous accordent des certificats, qui sont parfaits et valables pour le premier emploi.

HackerRang

freeCodeCamp

GeekspourGeeks

Codecademy

Codementeur

HackerTerre

W3Écoles

HackerRang

L’un des meilleurs sites Web pour apprendre la programmation gratuitement est HackerRank, ce site Web propose plusieurs cours dans différentes langues, beaucoup de ces cours s’adressent aux débutants et proposent même des cours intensifs de 30 jours, parfaits pour rafraîchir les connaissances.

Ce qui rend HackerRank si populaire, c’est que la plate-forme comporte deux sections, une pour les entreprises et l’autre pour les programmeurs, cela signifie que lorsque vous aurez terminé certains des modules, vous pourrez postuler à certains des postes demandés par les différentes entreprises.

Pour commencer à profiter de ce service, vous devez créer un compte ou vous connecter avec votre e-mail, une fois cela fait, vous pouvez commencer le cours de votre intérêt.

freeCodeCamp

De nombreux programmeurs du monde entier sont passés par la plate-forme ou connaissent freeCodeCamp, cette page incroyable que vous pouvez apprendre de 0 pour être l’un des meilleurs développeurs. La chose fascinante à propos de freeCodeCamp est que son cours est totalement pratique, donc dès le premier niveau, vous commencerez à jouer du coude.

La page est assez minimaliste, et pour utiliser les cours vous n’aurez qu’à vous inscrire très facilement et sans problème. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous devez commencer dans le module numéro 1, heureusement pour tout le monde, il y a un didacticiel vidéo, où il explique étape par étape tout ce que vous devez faire.

Et comme les vidéos d’aide, freeCodeCamp dispose d’une large communauté sur différents réseaux sociaux pour répondre à toutes vos questions. L’un des points forts de cette page est que l’achèvement de chaque cours vous donnera un certificat.

GeekspourGeeks

Peut-être que GeeksforGeeks est l’une des pages Web les plus complètes pour apprendre à programmer, cette plate-forme comporte différentes sections assez intéressantes, à la fois pour les débutants et les développeurs avancés.

Il a une section de cours, qui sont mis à jour chaque semaine avec toutes les nouvelles. Les cours présentés sont pris en charge par de nombreux langages de programmation, notamment C, C ++, Java, Python et d’autres langages de codage similaires.

De plus, vous pouvez rester informé de toute l’actualité grâce à son blog, où des articles sur les dernières technologies sont mis en ligne quotidiennement. GeeksforGeeks a une section appelée « Étudiant », où vous pouvez vous inscrire et effectuer chacune des activités, très similaire à un diplôme universitaire, comme prévu à la fin de chacun des modules, vous aurez votre certificat respectif.

Codecademy

Si vous êtes un passionné de programmation ou si vous débutez dans le monde du codage, la page Codecademy est parfaite pour vous. Ce site Web fascinant propose un matériel éducatif sans fin, enseignant au public 12 langages de programmation différents, notamment Python, Java, Go, JavaScript, Ruby, SQL, C ++, C #, Swift et Sass, ainsi que des langages de balisage HTML et CSS. .

Comme prévu, pour utiliser la plateforme il est nécessaire de s’y inscrire. Après vous être inscrit, vous devez aller en haut de la page et cliquer sur « Ressources », vous aurez ici tout le matériel interactif et les informations pertinentes sur le programme, vous aurez des projets, des articles, des défis, entre autres.

Codementeur

Codementor est bien plus qu’une page pour apprendre la programmation gratuitement, c’est une énorme communauté où vous pouvez répondre à toutes vos questions quel que soit le langage de programmation appliqué. Vous pouvez apprendre à vous développer comme les professionnels, puisque vous serez dans un projet qui sera supervisé par divers développeurs et mentors seniors.

Bien que dans Codementor, il soit possible d’apprendre différents types de langage de programmation, la force de ce site Web est Python. Vous aurez la joie de créer une large gamme de projets Python de qualité, qui auront de nombreuses utilisations dans le monde réel.

Les développeurs peuvent tirer le meilleur parti de ces projets pour s’entraîner, développer leurs compétences en programmation et finalement ajouter ces projets à leur curriculum vitae.

HackerTerre

Si vous vous considérez déjà comme un développeur senior et que vous souhaitez améliorer vos compétences en codage, alors HackerEarth est le site Web idéal pour vous. Cette plate-forme est destinée aux connaisseurs ou aux amateurs de programmation. La page comporte deux sections : entreprises et développeurs.

La section Entreprises s’adresse aux entrepreneurs qui ont des problèmes avec le logiciel mis en place dans leur entreprise et qui ont besoin d’une aide technique. D’autre part, dans la section développeurs, vous aurez accès à différentes pratiques, apprendre et développer une variété de projets tout en participant à de nombreux concours et défis. Les entreprises utilisent généralement ce site pour évaluer leurs compétences techniques et pour pouvoir interviewer les développeurs les plus intéressants.

W3Écoles

W3Schools est un autre site Web que vous devez prendre en compte si vous souhaitez apprendre à programmer gratuitement. Il est axé ou destiné aux passionnés de programmation et aux aspirants, chaque cours que vous suivrez sera entièrement interactif, dès le premier jour, vous pourrez voir toute la magie qui se crée dans chaque ligne de code.

Il propose des didacticiels vidéo et des pratiques sans fin dans des langues telles que; HTML, CSS, JavaScript, JSON, PHP, Python, AngularJS, React.js, SQL, Bootstrap, Sass, Node.js, jQuery, XQuery, AJAX, XML, Raspberry Pi, C ++, C # et Java.

Youtube

Le dernier mais non le moindre est YouTube, cette plate-forme regorge de vidéos de toutes sortes, et comme prévu, une grande partie d’entre elles sont des tutoriels. Vous trouverez ici des cours de programmation très bien expliqués, il suffit de chercher avec les bons mots tels que « Programmer de 0 à 100 », « comment programmer facilement et rapidement dans le langage XXXXX ».

Une grande partie de ces vidéos ou cours ont leur propre communauté, ce qui sera d’une grande aide pour résoudre les doutes et les préoccupations qui surviennent en cours de route.

