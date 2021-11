C’est ainsi qu’Apple résout ses problèmes : il va débourser 30 millions de dollars pour éviter d’aller en justice

30 000 $ pour éviter d’aller au tribunal.

Apple est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde et avec l’une des plus grandes communautés de fans – avec pardon Xiaomi. Malgré cela, tout ce qui brille n’est pas or, et même Apple a aussi ses problèmes et ses pratiques hostiles.

Parce qu’Apple a été confronté à un procès important à plus d’une occasion. Apple a récemment dû indemniser une femme après que des techniciens de réparation eurent publié des photos intimes de son téléphone et que dire de la guerre entre Apple et Epic au tribunal. Mais comme on le voit ci-dessous, les problèmes ne s’arrêtent pas en compagnie de la pomme mordue.

Apple va débourser 30 millions de dollars pour éviter d’aller en procès

Comme on le lit dans 9to5mac, Apple va débourser environ 30 millions de dollars pour éviter d’aller en justice. Le fait est que nombre de ses employés sont obligés de passer par des contrôles de sécurité rigoureux lorsqu’ils quittent leur lieu de travail, allant même jusqu’à vérifier leurs poches, valises et sacs. Tout cela en dehors des heures de travail.

Les travailleurs, qui perdaient 45 minutes chaque jour dans cette pratique, ont déposé une plainte en 2013. Apple est même allé jusqu’à vérifier leurs appareils électroniques personnels. Apple a affirmé que la pratique n’était rien de plus qu’une mesure de sécurité pour empêcher les fuites ou pour empêcher les employés de voler des produits. Apparemment Tim Cook n’était pas au courant de cette mesure, il l’a abolie en 2015 et va désormais indemniser les salariés concernés (plus de 12.000) avec 30 millions de dollars, ce qui signifie que chacun recevra environ 1.200 dollars.

C’est l’argument du PDG d’Apple pour que vous n’achetiez pas un mobile Android

La vérité est que ce n’est pas la première fois qu’Apple fait face à un procès. Il y a quelques années, un adolescent a poursuivi le peuple de Cupertino pour reconnaissance faciale. Toutes les mesures de sécurité qu’Apple utilise pour empêcher les fuites sont également connues, ce que beaucoup de ses employés n’aiment pas.

