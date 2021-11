Le Samsung "J-Dieu" toujours vivant : c’est le mobile le plus téléchargé sur Uptodown

Uptodown a révélé quelles sont les marques et les mobiles les plus populaires parmi ses utilisateurs. Vous serez surpris de savoir quel modèle est le plus téléchargé.

C’était en novembre 2017 lorsqu’il a été rendu public que le Samsung J2 Prime était le troisième mobile le plus vendu cette année-là, juste derrière l’iPhone 7 et l’iPhone 6S. Comme on peut le voir, le bas de gamme de Samsung se battait sur le marché en 2017 et continue de le faire aujourd’hui, puisqu’il vient d’être désigné comme le mobile le plus téléchargé sur Uptodown.

Il semble que de nombreux utilisateurs qui ont mis la main sur celui connu sous le nom de « J-God » le maintiennent toujours et recourent à ce magasin pour télécharger des applications et d’autres outils. Ensuite, nous analysons le rapport publié par Uptodown pour savoir dans quel pourcentage de téléchargements ce mobile Samsung est en vedette et quelles sont les marques les plus populaires en général. Comment s’en sortira Huawei après ses problèmes avec le gouvernement américain ? Découvrons-le.

Uptodown, le nouveau succès du Samsung J2 Prime

Environ 130 millions d’utilisateurs uniques visitent Uptodown chaque mois pour télécharger des applications et des jeux du monde entier. Ces données, proposées par le magasin lui-même, reflètent sa popularité auprès des utilisateurs, notamment auprès de ceux qui le visitent depuis leur téléphone portable (82 % du total).

D’Uptodown, ils ont décidé d’analyser en profondeur ces données pour savoir quelles sont les marques mobiles qui ont le plus utilisé le magasin entre le 1er janvier et le 31 octobre de cette 2021. Au sein de chaque fabricant, Uptodown a également pu préciser quelles sont les plus modèles mobiles populaires parmi ses utilisateurs.

Selon le rapport du magasin, Samsung est la marque la plus utilisée par ses utilisateurs, avec 35% du total des téléchargements effectués à partir des téléphones de la firme sud-coréenne. Au sein de Samsung, les mobiles les plus populaires sont le J2 Prime et le Galaxy A10S. Si l’on tient compte du fait que le premier d’entre eux a été mis sur le marché en 2016, on peut préciser que le terminal continue d’avoir du succès 5 ans après son lancement.

Les smartphones les plus vendus au monde en 2021

La deuxième marque mobile avec le plus de téléchargements sur Uptodown est Xiaomi, avec 12,98% du total. Si on va encore plus loin, on sait que le Redmi Note 8 est le mobile Xiaomi qui effectue le plus de téléchargements. Il convient de mentionner qu’il s’agit de la version 2019, car ce Redmi Note 8 a une version 2021 en raison de son grand succès auprès du public. De plus, les Redmi Note 9, Redmi 9 et Redmi Note 8 Pro se téléchargent également régulièrement sur Uptodown.

Le troisième fabricant le plus populaire dans la boutique alternative à Google Play est Huawei, avec 12,68%. Cependant, la marque chinoise est de plus en plus recherchée de plus près par des sociétés comme OPPO (4,54 %), Motorola (4,17 %) ou Vivo (3,84 %). De plus, cela montre également que le marché Android compte de plus en plus de membres qui déplacent très bien les pièces sur le plateau, donnant lieu à un marché plus serré pour tout le monde.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy