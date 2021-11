Xiaomi a lancé un distributeur de savon pour les mains intelligent avec minuterie incluse

Intelligent et pas cher : c’est le nouveau distributeur de savon Xiaomi.

Ayez une idée que Xiaomi a sûrement eue auparavant. De plus, il existe sûrement déjà un produit sur le marché qui exécute cette idée. Et est-ce que Xiaomi fabrique non seulement des téléphones avec un rapport qualité-prix imbattable, mais aussi des produits pour tous les goûts et toutes les poches.

C’est le cas du produit suivant que nous vous apportons ci-dessous. Il s’agit d’un distributeur de savon pour les mains intelligent avec une minuterie incluse. Un produit que vous voudrez avoir dans votre salle de bain à domicile et qu’une fois que vous l’aurez essayé, il deviendra un indispensable dans votre maison. Garanti.

Xiaomi remet ça : lance un distributeur de savon pour les mains intelligent

Se laver les mains plusieurs fois par jour est l’une des actions les plus importantes que nous puissions faire et plus encore aujourd’hui. Avec le temps, les bactéries et les germes s’accumulent sur nos mains, il est donc essentiel d’utiliser de l’eau et du savon pour les éliminer.

Cependant, comme nous le lisons dans Gizmochina, Xiaomi a lancé un produit sur le marché pour nous rendre cette tâche beaucoup plus facile. Un distributeur de savon pour les mains complètement intelligent.

Baptisée MIJIA Auto Foaming Hand Wash Pro, elle dispose d’une batterie de 1400 mAh (par rapport aux deux batteries AA du modèle précédent) qui se recharge via un port USB de type C. Selon la marque elle-même, cette batterie a une autonomie de jusqu’à six mois pour que vous n’ayez pas à vous en soucier.

Le distributeur de Xiaomi est livré avec un liquide désinfectant aux figues méditerranéennes et a une capacité de 300 ml, promettant une utilisation jusqu’à 400 fois avant qu’il ne s’épuise. Comme si cela ne suffisait pas, sa fonction la plus intéressante est que lorsque le produit détecte une main sous le robinet, il enlève automatiquement la mousse.

Un autre aspect intéressant de ce distributeur de savon est son prix. Il peut être acheté pour environ 129 yuans (20 $) bien qu’il soit maintenant en vente pour environ 109 yuans (17 $). En principe, il n’est disponible que dans les magasins chinois, bien qu’il soit prévu qu’il le soit bientôt dans les magasins d’importation conventionnels.

