C’est l’argument du PDG d’Apple pour que vous n’achetiez pas un mobile Android

C’est la raison pour laquelle Apple est meilleur qu’Android selon Tim Cook.

L’éternel combat de toujours. Qu’est-ce qui est mieux? Android ou iOS ? Les deux systèmes d’exploitation ont leurs propres avantages et inconvénients, donc en fin de compte, choisir l’un ou l’autre dépend plus des goûts personnels que de toute autre chose.

Maintenant, le PDG d’Apple est clair. Pour Tim Cook (et comment pourrait-il en être autrement) Apple est un bien meilleur système d’exploitation qu’Android et c’est que contrairement à Google, iOS donne la priorité à la sécurité et à la confidentialité de ses utilisateurs.

C’est pourquoi vous devriez acheter un iPhone selon Tim Cook

Comme on le lit dans Macrumors, Tim Cook a vanté tous les avantages de son système d’exploitation par rapport à la concurrence. Cook a déclaré dans une récente interview que les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs plates-formes comme la sienne qui offrent un système sûr et sécurisé ou qu’ils peuvent choisir d’autres systèmes d’exploitation moins sécurisés qui permettent à n’importe quelle application ou service d’être installé sur leurs terminaux sans aucun contrôle, avec tous les risques que cela comporte.

Cook compare Android à une voiture sans airbags ni ceintures de sécurité, chose impensable aujourd’hui. L’utilisation d’Android est un risque pour l’utilisateur, d’autant plus que dans nos terminaux nous stockons une multitude d’informations privées telles que des comptes bancaires, des e-mails ou des contacts.

Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, a également rejoint le parti. Pour lui, Android est le meilleur ami des cybercriminels. Pouvoir télécharger toutes sortes de choses sur un téléphone attire les criminels et c’est que laisser aux utilisateurs une liberté totale lors de l’installation d’applications ou d’outils de n’importe où sur le Web est une grave erreur.

D’autre part, Apple a partagé des données sur la sécurité et la confidentialité de l’iPhone contre Android. Dans ce document, il est mentionné que les smartphones Android ont été attaqués par des malwares entre 15 et 45 fois plus qu’Android. Apple ne relie pas ce fait au fait qu’il existe beaucoup plus de téléphones Android qu’iOS, mais à la liberté offerte par le système d’exploitation de Google.

Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’iOS est un système beaucoup plus fermé qu’Android et cela implique un plus grand degré de sécurité. Les applications IOS subissent d’importants contrôles de sécurité afin qu’un utilisateur Apple sache qu’il téléchargera toujours des applications répondant aux normes de qualité de la firme de Cupertino. Désormais, celui qui continue à préférer la liberté, a toujours Google et Android.

Thèmes connexes : Android, iPhone, Mobile