Même le co-fondateur d’Apple ne peut pas différencier l’iPhone 13 de l’iPhone 12

Une fois de plus, Steve Wozniak reproche à nouveau à Apple son immobilité et son manque d’innovation avec un iPhone 13 qui pour lui sont identiques aux précédents.

Steve Wozniak a toujours des opinions intéressantes, souvent curieuses et parfois même hilarantes, mais presque toujours réalistes même lorsqu’il s’agit de critiquer l’entreprise qu’il a fondée avec Steve Jobs à la fin des années 70.

Cette dernière fois, le bien de Woz est venu au premier plan pour affirmer que l’iPhone 13 est identique à l’iPhone 12 et qu’il ne vaut pas la peine de changer de modèle, ou du moins et d’être plus juste, comme l’ont publié les collègues de GizmoChina, ce qu’il a dit exactement, c’est qu’il le fait non Ils ne se sentent pas différents après avoir utilisé les deux dernières générations de l’iPhone.

La vérité est que c’est quelque chose que nous pouvons apprécier à l’œil nu, et c’est que l’apparence de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13 est presque indiscernable si nous ignorons le entailler des caméras plus petites et légèrement plus grandes et de nouvelles couleurs, donc Wozniak n’a pas menti à la fin de la journée.

Le problème, c’est qu’en fait, le co-fondateur d’Apple qui a aussi parlé de logiciel ne s’est pas arrêté là :

J’ai le nouvel iPhone. Je ne pouvais pas vraiment faire la différence. Le logiciel qu’il contient s’applique également aux anciens iPhones, je suppose. Steve Wozniak.

Voici comment le nouvel iPhone 13 est comparé à l’Android haut de gamme de 2021

Des années de critique de l’iPhone par un utilisateur convaincu de l’iPhone 8

En fait, Steve a raison de dire que la plupart des améliorations appliquées dans iOS sont également distribuées dans les anciens modèles, de sorte que le passage d’un iPhone 12 à un iPhone 13 n’a aucun sens si le matériel n’est pas trop différent.

Et le saut entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13 n’est pas qu’il ait été trop grand, adoptant simplement les panneaux LTPO avec un rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz et des améliorations spécifiques du chipset et des caméras qui, bien qu’elles élèvent le niveau, c’était déjà élevé dans l’iPhone 12.

En fait, Wozniak prétend depuis 2017 que les iPhones n’évoluent pas, laissant entendre dans le passé qu’il a lui-même continué à utiliser un iPhone 8 car il ressemblait à l’iPhone 7, à l’iPhone 6 et aux versions antérieures.

Même lorsque l’iPhone X est arrivé, ce qui dans son cas signifiait un changement de paradigme, le cofondateur d’Apple avait déclaré qu’il n’achèterait jamais d’iPhone dans les premiers jours de son lancement, parlant de ces mises à jour Apple habituelles pour atténuer les problèmes des jeunes dans son dispositifs.

Wozniak n’a jamais été très enthousiasmé par les derniers produits Apple, bien qu’il y ait une exception, puisque l’Apple Watch a confirmé que « c’est sa technologie préférée », puis parlez d’un iPhone pliable comme votre prochain rêve.

Quoi qu’il en soit, personne ne peut nous refuser, peu importe comment fanboy ou fangirl c’est que l’iPhone 12 et l’iPhone 13 sont quasiment identiques, et que le changement dans ce cas n’est pas très justifié… Peut-être que l’iPhone 14, dont on dit qu’il arrivera sans ‘encoche’ et avec du titane dans son châssis, pourra convaincre Wozniak !

Si vous pouvez dépenser 1 000 $ sur un mobile, vous pouvez dépenser 500 $ sur des écouteurs : la formule du succès d’Apple

Sujets connexes : iPhone, téléphones