Si vous cherchez un bon mobile haut de gamme, mais que vous ne voulez pas payer un prix proche des 1 000 euros, ces modèles 2020 restent tout de même un excellent achat.

Les téléphones haut de gamme de 2021 sont impressionnants, mais leurs prix ne conviennent pas à toutes les bourses. Par conséquent, nous voulons recommander 5 mobiles haut de gamme de 2020 qui valent encore le coup aujourd’hui. Ainsi, vous bénéficierez de fonctionnalités premium, mais à des prix bien inférieurs.

Après analyse du marché, nous avons sélectionné ces 5 terminaux de différentes marques, de OnePlus à Samsung. Ils sont tous dotés de grands écrans avec des taux de rafraîchissement élevés, de processeurs ultra-puissants, de systèmes photographiques polyvalents et de grosses batteries. Si vous voulez un haut de gamme, mais sans payer des prix élevés, faites attention à ces 5 mobiles 2020 que nous vous recommandons.

OnePlus 8 Pro

Il ne fait aucun doute que l’un des meilleurs haut de gamme de l’année dernière que vous puissiez acheter est le OnePlus 8 Pro, qui est composé de composants de haut niveau. Tout d’abord, montez un écran Fluid AMOLED de 6,78 pouces, avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

A l’intérieur fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 865, avec un modem 5G intégré, qui gaspille de l’énergie lors de l’exécution de n’importe quelle tâche, même la plus compliquée. Son système d’exploitation d’usine est OxygenOS 10.5 basé sur Android 10, mais il est mis à jour vers Android 11 et sera bientôt mis à jour vers Android 12.

Le OnePlus 8 Pro est également un mobile de premier plan en termes de photographie, avec quatre caméras à l’arrière : principale 48 MP, ultra-large 48 MP, téléobjectif 8 MP et caméra à filtre couleur 5 MP. Enfin, il équipe une batterie de 4 510 mAh avec une charge rapide de 30 W et une charge sans fil de 30 W qui atteint la journée complète d’utilisation avec une seule charge.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G a été l’une des grandes révélations de 2020, et il continue toujours d’occuper une position plus qu’intéressante sur le marché pour son rapport qualité/prix. Tout d’abord, il possède un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui, comme nous vous l’avons dit dans l’analyse du Galaxy S20 FE, est le meilleur d’un mobile pour son prix.

Le processeur de la version avec 5G est le Qualcomm Snapdragon 865, une puce que vous pouvez demander pour tout ce que vous voulez, car elle a beaucoup de puissance. Son système d’exploitation est One UI 2.5 basé sur Android 10, mais il bénéficie de plusieurs années de mises à jour, dont l’arrivée d’Android 12. Point fort, le Galaxy S20 FE 5G permet également l’extension de son stockage interne par carte microSD.

Nous continuons d’analyser la fiche technique pour vous dire que le mobile dispose de trois caméras arrière : principale 12 MP, grand angle 12 MP et téléobjectif 8 MP. En termes d’autonomie, il embarque une batterie de 4 500 avec une charge rapide de 25W et une charge sans fil de 15W capable d’atteindre une journée et demie d’utilisation.

OPPO Trouver X2 Pro

L’OPPO Find X2 Pro reste un grand haut de gamme, avec une fiche technique qui n’a pas grand-chose à envier aux grands mobiles de 2021. Outre le design, l’un des aspects les plus marquants du terminal est l’écran, avec AMOLED technologie et une taille envisagée : 6,7 pouces. La qualité monte quand on sait qu’il s’agit d’une résolution Quad HD + et qu’il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est-à-dire que la résolution et la fluidité sont plus qu’assurées.

Les performances du Find X2 Pro sont exceptionnelles, avec un Qualcomm Snapdragon 865 5G comme cerveau capable de tout faire. Son système d’exploitation est ColorOS 7.1 basé sur Android 10 de l’usine, mais il devrait passer à Android 12 au cours du premier semestre 2022. Pour les photographies, il monte trois caméras arrière, la principale étant de 48 MP.

De plus, l’OPPO Find X2 Pro dispose d’une batterie de 4 260 mAh avec une charge rapide de 65 W qui atteint le jour d’utilisation. La meilleure chose est la puissance de la charge, car elle vous permet de recharger complètement le mobile en seulement une demi-heure. Un autre point en faveur du terminal OPPO est que son prix, 1 119 euros au lancement, est déjà nettement inférieur en ce moment.

POCO F2 Pro

Le POCO F2 Pro était l’un des téléphones que nous recommandons le plus en 2020, et nous continuons de le faire, car c’est un haut de gamme avec un excellent rapport qualité-prix. Tout d’abord, il équipe un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une qualité plus que bonne pour son prix. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 865 5G, vous pouvez donc utiliser le F2 Pro pour faire tout ce dont vous avez besoin.

Le POCO F2 Pro devrait passer à Android 12 au cours des premiers mois de 2022, bien que pour l’instant, vous puissiez profiter de toutes les fonctions d’Android 11 sous la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI. 64 MP est son appareil photo principal, accompagné d’un ultra grand angle de 13 MP, d’un télémacro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Enfin, il dispose d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 30 W, une capacité suffisante pour passer la journée d’utilisation sans perdre vos cheveux.

Aile LG

Si vous voulez un mobile haut de gamme à partir de 2020, mais privilégiez un design innovant avant d’autres aspects, le LG Wing est ce que vous recherchez. Ce smartphone attire l’attention par son double écran : un écran principal P-OLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+, et un écran secondaire de 3,9 pouces qui coulisse en position horizontale, formant une sorte de T. Sans aucun doute, celui de le LG Wing est l’un des designs les plus originaux à ce jour.

Le mobile de LG équipe le processeur Qualcomm Snapdragon 765G, suffisamment puissant pour offrir des performances remarquables. De plus, il dispose de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Son système d’exploitation d’usine est LG UX sur Android 10, et ce sera l’un des premiers téléphones LG à passer à Android 12.

Le LG Wing est également très complet en termes de photographie, avec une triple caméra arrière avec 64 MP principal, 13 MP grand angle et 12 MP ultra grand angle. De plus, il embarque une batterie de 4 000 mAh qui atteint toute la journée d’utilisation, laissant même une certaine puissance restante pour le lendemain. Le LG Wing est sorti sur le marché à 1099 euros, mais il est déjà possible de l’acheter pour environ 350 euros de moins.

