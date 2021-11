The Ramp : le jeu de skateboard minimaliste qu’il faut installer

Vous pouvez désormais télécharger gratuitement The Ramp sur le Google Play Store.

Dans le Google Play Store, nous pouvons un grand nombre de jeux, la grande majorité d’entre eux gratuits, de toutes sortes de sports, même ceux qui, récemment, sont devenus un sport olympique comme le skateboard.

Si vous aimez les jeux de skate, mais que vous cherchez un titre pour jouer à des jeux rapides sans trop de complications, votre meilleure option est The Ramp, un jeu de skate minimaliste qui vient d’arriver sur Android et que vous devez installer.

N’hésitez plus, téléchargez The Ramp sur votre mobile et commencez à faire toutes sortes de tricks avec votre skateboard.

Faites ressortir le skateur qui sommeille en vous avec The Ramp

The Ramp est un jeu de skateboard indépendant développé par Crescent Moon Games qui est sorti sur PC en août et qui, grâce aux éloges reçus au cours de ces trois mois, a récemment débarqué sur Android.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce du jeu ci-dessous, les mécanismes de The Ramp sont très simples : conduisez un skateboard sur des rampes en forme de U pour effectuer une série de tours avec.

Il convient de noter que dans ce jeu, il n’y a ni scores ni classements, car l’essence de celui-ci est de fournir un moment de plaisir sans participer à des compétitions d’aucune sorte.

L’un des points forts de ce jeu est ses commandes tactiles, très simples et précises, puisque nous n’avons que deux boutons sur le côté droit, qui sont identifiés avec les titres Pump et Grind, et un sur le côté gauche.

Le premier des boutons sur le côté droit et celui avec une plus grande taille, Pump, nous permet de prendre de l’élan pour atteindre la fin de chacune des rampes avec suffisamment de vitesse pour effectuer toutes sortes de tricks.

Précisément, ces astuces sont réalisées en déplaçant le bouton Pompe dans différentes directions pendant que nous sommes dans les airs. Le deuxième bouton sur le côté droit, Grind, nous permet d’effectuer des tours spéciaux tels que celui appelé 50-50.

De son côté, le bouton sur le côté gauche est coulissant et nous permet d’orienter le skate dans la bonne direction. Ce bouton est vraiment utile pour éviter de descendre des rampes.

Vous devez garder à l’esprit que The Ramp est également compatible avec les contrôleurs de jeu physiques, ce qui vous permettra de jouer confortablement à ce jeu sur une tablette ou même un Chromebook, car les commandes tactiles sont vraiment inconfortables sur de si grands écrans.

The Ramp est un jeu totalement gratuit que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes, mais dans lequel il n’y a qu’un seul niveau disponible.

Si vous souhaitez débloquer les trois autres niveaux, vous devrez passer à la caisse et effectuer un seul achat au sein de l’application pour un montant de 2,99 $, soit 3 euros de moins que la version complète du jeu coûte sur Steam.

