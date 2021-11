6 sites pour calculer la pension : simulez combien vous toucherez à votre retraite

Vous voulez savoir combien vous toucherez à la retraite ? Ce sont les meilleurs simulateurs pour calculer votre pension. Entrez maintenant!

En tant que travailleurs, au fil du temps, la pension de retraite devient de plus en plus importante. Pendant de nombreuses années à travailler et à cotiser, vous voudrez sûrement connaître la rente de retraite dont vous profiterez toute votre vie.

Bien qu’il soit impossible de connaître le montant exact dont vous disposerez jusqu’à ce que vous atteigniez le moment de commencer à en profiter, il existe des outils tels que des simulateurs de calcul de retraite qui peuvent vous aider à obtenir un moment approximatif.

Pour cette raison, nous avons compilé les 6 meilleures alternatives que vous pouvez utiliser pour réaliser cette consultation en quelques étapes simples et commencer à préparer le chemin de la retraite avec au moins une estimation de votre retraite. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, continuez à lire.

Meilleures alternatives au calculateur de retraite en Espagne

Investissements OCU

Generali

Institut Santalucía

Fondation MAPFRE

BBVA Ma retraite

Bureau électronique de la sécurité sociale

Dans n’importe quel simulateur de pension que vous trouverez dans cette liste, vous n’aurez aucun problème à obtenir une estimation du montant de votre future pension en remplissant simplement quelques informations de base.

Mieux encore, ce sont des alternatives totalement fiables, sûres et confortables à utiliser, vous pouvez donc avoir la plus grande tranquillité d’esprit lors de votre requête. Sans plus tarder, présentons-les.

Investissements OCU

La première option est en charge de l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), en particulier à partir du portail Web OCU Inversiones. Vous trouverez ici un simulateur de retraite simple et pratique d’utilisation pour obtenir votre estimation.

Il suffira de placer trois valeurs fondamentales, à savoir votre âge, le salaire brut annuel et les années que vous avez cotisées à ce jour. En remplissant ces champs, il vous suffit d’appuyer sur « calculer » pour obtenir le montant estimé.

Parmi les résultats que vous obtiendrez en plus du montant que vous toucherez à votre retraite, vous pourrez également voir la date prévue de la retraite, les années restantes, la rente annuelle approximative et d’autres aspects liés au calcul.

Generali

Generali Espagne est l’une des plus importantes compagnies d’assurance au fil des ans. A cette occasion, elle propose un simulateur de retraite avec lequel vous pouvez calculer une estimation du montant pour votre future retraite.

Contrairement aux autres options de cette liste, les données demandées sont plus variées, intégrant les années de cotisation, la situation professionnelle, le nombre d’enfants de moins de 25 ans, l’état matrimonial et la date de naissance.

Un point à noter est que lors du choix de la situation d’emploi (salarié, indépendant (indépendant) ou salarié et indépendant), les données relatives au revenu annuel varieront dans chaque situation, permettant d’obtenir un résultat plus approximatif pour chaque contexte.

Institut Santalucía

L’Institut Santalucía vous propose un simulateur de pension avec lequel vous pouvez calculer rapidement et facilement le montant approximatif de votre retraite. Entrez simplement votre âge, vos années de cotisations sociales, votre salaire brut annuel, votre épargne en produits de retraite, vos cotisations annuelles et votre profil de risque.

Une fois que vous avez complété tous ces points, cliquez sur « calculer » et le système vous donnera automatiquement un résultat approximatif indiquant l’âge prévu de la retraite et l’année estimée, le montant approximatif de votre pension et le % de revenu souhaité au moment de votre retraite .

Il est important de souligner le fait que cet outil vous montre les résultats de manière très conviviale, facile à comprendre et très graphique, afin que vous puissiez mieux visualiser le panorama et mieux comprendre les résultats. Sans oublier les recommandations pour un plan d’épargne parfait pour vous.

Fondation MAPFRE

Grâce à la Fundación MAPFRE, vous disposerez en 2021 d’un excellent simulateur de retraite pour estimer votre pension de retraite. Il suffit de remplir quelques champs simples pour estimer rapidement.

Les données en question que vous devez fournir sont les suivantes : date de naissance, si vous avez un partenaire ou conjoint (+ date de naissance si vous en avez un), salaire annuel brut, années de cotisation, que vous soyez indépendant ou non , épargne pour votre retraite, charges financières et enfants de plus de 26 ans.

Lorsque vous aurez complété toutes ces variantes, cliquez simplement sur « calculer la simulation » et vous obtiendrez la date et l’âge estimés de la retraite, le revenu annuel brut et le capital épargné.

BBVA Ma retraite

Nous continuons avec un autre calculateur de retraite notable en Espagne et c’est l’outil que BBVA My Retirement propose. Ce simulateur est très simple et basique, mais largement suffisant pour les informations dont vous avez besoin.

Dans ce cas, dès que vous entrez sur le web, vous devez saisir votre date de naissance, votre salaire brut annuel et les années citées à ce jour. Ensuite, vous devez choisir l’option « calculer » pour obtenir les résultats.

Parmi les résultats que vous obtiendrez, vous aurez une approximation du salaire attendu avant la retraite et de la pension pour la première année, ainsi qu’une série de données plus détaillées que vous pourrez consulter pour approfondir vos calculs.

Bureau électronique de la sécurité sociale

Enfin, on retrouve l’outil de calcul de pension de retraite en ligne et de sécurité sociale. A l’instar des différentes propositions exposées précédemment, vous pourrez connaître le calcul approximatif de votre pension de retraite.

Parmi les informations que vous devez saisir, se distinguent vos données personnelles, vos périodes de travail, des informations sur vos enfants, des devis et des données supplémentaires qui ajoutent de la valeur à l’opération.

Après avoir rempli les demandes, vous devez effectuer le calcul et vous obtiendrez un calcul de pension qui sera le plus proche possible de la réalité en fonction de votre situation d’emploi actuelle.

Ainsi, vous aurez à votre disposition 6 sites internet pour calculer la pension, tous fiables et sécurisés pour estimer votre montant de retraite et mieux planifier votre avenir.

