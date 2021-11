Samsung a lancé une Galaxy Watch spéciale pour les golfeurs que vous ne pourrez pas acheter

Cette montre connectée ne sera vendue qu’en Corée du Sud et est parfaite pour les amateurs de golf.

Bien que l’Apple Watch soit la montre connectée la plus populaire au monde, cela ne signifie pas que les autres marques ne peuvent pas manger une part du gâteau qu’est le marché des montres connectées. En dehors d’Apple, Samsung et sa Galaxy Watch sont parmi les meilleures options pour les propriétaires de téléphones Android grâce à leurs beaux designs, leurs fonctionnalités et leurs prix compétitifs.

Désormais, Samsung sait aussi fabriquer des gadgets exclusifs et si vous ne jetez pas un œil à cette édition spéciale de la Galaxy Watch que vous ne pourrez probablement pas acheter.

Une Galaxy Watch spéciale pour les golfeurs… et très exclusive

Comme nous le lisons dans SAMMobile, la firme sud-coréenne vient de présenter un nouveau modèle exclusif de la Galaxy Watch 4, une montre intelligente que nous avons pu tester en profondeur et avec un prix qui démarre à 269 euros.

Cependant, cette nouvelle version est quelque chose de différent. D’une part parce qu’il s’agit d’une édition spéciale pour les amateurs de golf et d’autre part parce qu’il ne sera vendu qu’en Corée du Sud ou ce qui est le même, en dehors de ces frontières il sera impossible à acquérir.

Samsung mentionne que cet appareil appelé Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition s’adresse à tous les golfeurs qui souhaitent les fonctions d’une montre intelligente comme la Galaxy Watch 4 et qui souhaitent à leur tour porter leur produit de luxe à leur poignet.

Les meilleures montres connectées du marché : guide d’achat avec les 11 meilleurs modèles

La montre est entièrement faite de cuir de vachette offrant une expérience vraiment premium. Il aura deux tailles (40 ou 44) et son prix commencera à partir de 505 $. Bien entendu, il disposera d’applications de golf pré-installées pour que la pratique de ce sport soit toujours valorisante.

Sujets connexes : Samsung, Appareils portables