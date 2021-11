Xiaomi présente le premier projecteur laser au monde compatible avec Dolby Vision

Le Xiaomi Laser Cinema 2 4K est capable de projeter du contenu en résolution 4K sur un écran de 100 pouces à une distance de 20 centimètres.

Xiaomi est un fabricant qui se distingue non seulement par un large catalogue de smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, mais également par un large portefeuille d’appareils abordables tels que des bracelets intelligents, tels que le Mi Band 6, des téléviseurs tels que le Redmi Smart. TV X 2022, ou des ordinateurs portables de jeu comme le Redmi G.

En ce sens, le géant chinois ne cesse d’améliorer son catalogue d’appareils avec des produits nouveaux et innovants et le dernier en date est le premier projecteur laser au monde compatible avec Dolby Vision : c’est tout ce que nous offre le Xiaomi Laser Cinema 2 4K. .

C’est le nouveau projecteur premium Xiaomi

Xiaomi a annoncé via le réseau social chinois Weibo le lancement de son nouveau projecteur haut de gamme, un appareil baptisé Xiaomi Laser Cinema 2 4K et qui est le premier projecteur laser au monde compatible avec Dolby Vision.

Comme son nom l’indique, ce projecteur est capable de reproduire du contenu en 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un rapport de contraste de 3000:1 et est compatible avec les standards HDR comme HDR10 ou encore Dolby Vision.

Le Xiaomi Laser Cinema 2 4K est capable de projeter un écran de 100 pouces à une distance de 20 centimètres du mur et bien qu’il puisse être réglé pour projeter un écran de 40 à 200 pouces, la marque chinoise recommande de l’utiliser pour projeter un écran de 80 à 150 pouces.

En ce qui concerne ses spécifications, ce nouveau projecteur premium Xiaomi dispose d’un processeur MediaTek MT9669 64 bits doté d’un processeur ARM Cortex quadricœur à 1,9 GHz, accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne.

Ce nouveau projecteur du géant chinois a un rendement lumineux de 2 400 lumens ANSI et intègre les technologies ALPD RB+ (inclusion du laser rouge) et AI Image Enhancement (réduction du bruit) pour garantir une expérience vidéo de haute qualité.

Le Xiaomi Laser Cinema 2 4K ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il possède trois ports HDMI 2.0, deux ports USB-A 2.0, un port S/PDIF, une prise Ethernet, une sortie casque et deux haut-parleurs de 15W chacun. Son Dolby Atmos et DTS.

De plus, ce nouveau projecteur Xiaomi dispose d’un ventilateur de 30dB pour réduire sa température et d’un capteur de détection humaine pour éviter tout type de dommages aux yeux.

Au niveau logiciel, le Xiaomi Laser Cinema 2 4K est équipé de MIUI pour TV, qui est le même système d’exploitation que les téléviseurs intelligents Xiaomi et Redmi.

Le Xiaomi Laser Cinema 2 4K est désormais disponible à l’achat en Chine pour un prix officiel de 14 999 yuans, soit environ 2 000 euros à l’échange.

