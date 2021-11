Ce seront les premiers téléphones Xiaomi à recevoir MIUI 13

MIUI 13 prépare déjà son arrivée. Sachons quels seront les premiers téléphones Xiaomi à recevoir les prochaines nouvelles du système d’exploitation.

MIUI 12.5 a commencé à arriver sur les téléphones Xiaomi à l’été 2021, et son chemin a été suivi par MIUI 12.5 Enhanced Edition. Ces deux mises à jour n’ont pas encore atteint tous les mobiles Xiaomi compatibles, mais le constructeur prépare déjà l’arrivée de MIUI 13. Comme toujours, la mise à jour vers cette version sera échelonnée, et seuls quelques mobiles Xiaomi auront la chance de recevoir à la première place de MIUI 13.

Vous voyez que le travail n’est pas terminé pour le constructeur chinois, qui travaille déjà sur de nouveaux changements et améliorations pour ses utilisateurs. Selon Lei Jun, PDG de Xiaomi, MIUI 13 devrait arriver avant la fin de l’année. Par conséquent, il reste un peu plus d’un mois aux mobiles les plus avancés de la marque pour passer à MIUI 13. Voyons quels modèles seront les plus chanceux.

Premiers téléphones Xiaomi à recevoir MIUI 13

MIUI 13 est juste au coin de la rue. Nous ne le disons pas, le PDG de l’entreprise lui-même a déjà avancé que la nouvelle version de la couche de personnalisation sera une réalité avant la fin de 2021. Pour l’instant, il semble que la mise à jour entraînera des changements dans la conception, avec de nouveaux icônes et widgets, ainsi que des améliorations de performances.

Bien que MIUI 13 n’arrivera pas de manière stable à la majorité des terminaux Xiaomi au premier trimestre de 2022, il y aura des téléphones chanceux qui n’auront pas à attendre aussi longtemps et qui pourront profiter de la mise à jour en ce mois de Décembre. Eh bien, quels modèles seront les premiers protagonistes ? On s’attend à ce qu’ils soient les plus récents du catalogue de l’entreprise, et aussi les plus avancés.

9 astuces MIUI 12 que peu de gens connaissent

En analysant la politique de mise à jour suivie par Xiaomi avec les versions précédentes, nous pouvons conclure que les smartphones les plus en vue sont les premiers à recevoir les nouvelles améliorations. Par exemple, cela s’est passé comme ça avec les premières mises à jour de MIUI 12.5 Enhanced Edition. Compte tenu de cet aspect, on peut prévoir que ce seront les premiers téléphones Xiaomi à recevoir MIUI 13 :

Les 7 téléphones Xiaomi avec le plus de batterie (2021)

Comme nous l’avons précisé, ce sont les premiers téléphones Xiaomi à passer à MIUI 13, en attendant leur arrivée pour décembre prochain. Cependant, vous pouvez également connaître tous les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui recevraient MIUI 13 à l’avenir, sans préciser la date d’arrivée possible. Dans cette dernière liste, nous pouvons trouver des smartphones aussi populaires que le Redmi Note 10 Pro, le POCO X3 Pro ou le nouveau POCO M4 Pro 5G.

Si l’attente n’est pas faite pour vous et que vous souhaitez être le premier à profiter de MIUI 13, vous pouvez vous procurer l’un des mobiles qui le recevra en premier. Par exemple, vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 11T Pro, l’un des modèles les plus récents de la firme, doté de fonctionnalités de pointe.

