Ce sont les seules marques qui peuvent résister à l’iPhone aux États-Unis

Apple et Samsung dominent le marché américain.

Bien que l’iPhone d’Apple soit le téléphone mobile le plus vendu aux États-Unis, la vérité est qu’il n’est pas le seul – même si nous pensons le contraire. Dans un marché dont la croissance a été de 1% en glissement annuel au troisième trimestre 2021, il est également vrai que peu d’entreprises peuvent suivre celles de Cupertino.

Selon la dernière étude de marché de Counterpoint Research, le marché américain poursuit sa tendance à la hausse malgré les pénuries de composants. Apple et Samsung dominent le marché mais petit à petit d’autres protagonistes entrent en scène.

Apple et Samsung prennent 77% du marché américain

Le récent iPhone 13 d’Apple a permis de maintenir le leadership de l’entreprise aux États-Unis. Avec 42% de parts de marché au troisième trimestre 2021 contre 39% à la même période l’an dernier, la firme de Cupertino reste numéro un une année de plus.

En revanche, la firme sud-coréenne Samsung occupe la deuxième position avec 35% du marché. L’écart entre les deux firmes semble se réduire mais selon les analystes ce ne sera pas le cas puisqu’une envolée est attendue par Apple en fin d’année en raison de son nouveau terminal star et des ventes de Noël.

L’autre nouvelle est que Motorola est devenue la troisième marque la plus importante aux États-Unis avec 8% du marché grâce à ses derniers modèles avec 5G. Apparemment, Motorola a été l’une des entreprises les moins touchées par la crise d’approvisionnement puisque sa production est concentrée en Chine et non au Vietnam. TCL et OnePlus détiennent respectivement 5% et 3% des parts, bien que ce dernier devrait continuer à croître dans les prochains mois.

Enfin, des analystes tels que Hanish Bhatia ont déclaré que des macas telles que Wiki, BLU ou HMD se sont établies comme des entreprises bas de gamme. Cela se voit dans le fait que les principaux opérateurs américains proposent ces terminaux dans leur catalogue et que la vente d’appareils 5G à moins de 300 $ a explosé.

Sujets connexes : iPhone, téléphones