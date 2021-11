Les 2 téléphones Xiaomi qui ont résisté à l’iPhone en Chine

L’iPhone 13 est l’un des téléphones qui fait le plus parler cette année. Un best-seller complet même dans les pays où Apple n’a pas été vraiment fort comme la Chine. Car en effet, la Chine a elle aussi cédé au charme des terminaux de Cupertino.

Les chiffres de vente auraient pu dépasser les cinq millions d’iPhone 13 dans le pays asiatique, ce qui n’est pas mal du tout. Cependant, en Chine, Apple ne vend pas seulement. Xiaomi a également réalisé de grands nombres avec deux de ses terminaux les plus populaires, se positionnant récemment comme l’entreprise qui vend le plus d’unités, même au-dessus du puissant Apple.

Xiaomi triomphe lors de la journée des célibataires en Chine

Le 11 du 11 est l’un des jours les plus importants de l’année. Bachelor’s Day propose une multitude d’offres, certaines auxquelles il est impossible de résister. Comme vous pouvez l’imaginer ces jours-ci, des milliers de smartphones ont été vendus en Chine et bien que beaucoup d’entre eux proviennent d’Apple, Xiaomi a également réalisé des chiffres impressionnants.

Comme l’écho GSMArena, les Redmi K40 et Redmi 9A ont été les premier et troisième téléphones les plus vendus du 11/11 (le second était l’iPhone 13). La vérité est que Xiaomi est devenue l’une des marques les plus présentes au monde et dans son pays d’origine, cela ne pourrait pas être moins.

Les données parlent d’elles-mêmes. Sur les 20 téléphones les plus vendus en Chine, 9 proviennent de Xiaomi. Tout cela montre que les fans de Xiaomi sont de plus en plus fidèles.

Cependant, les ventes offrent d’autres données intéressantes. Redmi s’est mieux vendu que Mi, realme plus que OPPO, IQOO plus que Vivo et Honor a dépassé Huawei. Ce sont des marques qui se sont « désengagées » de leurs maisons mères et qui les dépassent aujourd’hui en ventes. Curieux de dire le moins.

Que Xiaomi se positionne comme la deuxième entreprise qui vend le plus de téléphones mobiles dans le monde n’est pas un hasard. Au cours du deuxième trimestre de l’année qui s’est terminé début juillet, Xiaomi a réussi à se positionner avec une part de marché de 17%, dépassant Apple de trois points après avoir atteint une croissance de 83% par rapport à la même période de l’année précédente. . Où est votre toit ?

