Le dernier sale discours d’Apple : si vous changez vous-même l’écran de l’iPhone 13, Face ID se verrouille

Lorsque vous changez l’écran d’un iPhone 13 avec iOS 15 dans un centre non officiel, le Face ID cesse simplement de fonctionner et lorsque vous le faites dans un iPhone 13 avec iOS 15.1, le message suivant apparaît : « Face ID ne peut pas être activé sur cet iPhone ».

Apple est une entreprise qui s’est toujours caractérisée par l’entrave aux ateliers de réparation de ses terminaux qui ne font pas partie de son réseau et, par conséquent, ils ne peuvent pas contrôler.

En ce sens, le dernier sale discours que la société basée à Cupertino a fait à ces entreprises est que si vous changez l’écran de l’iPhone 13 dans l’un de ces ateliers de réparation, le Face ID est automatiquement bloqué.

Cette manœuvre d’Apple oblige pratiquement les possesseurs d’iPhone 13 à contracter le service Apple Care

La société américaine de réparation d’appareils technologiques iFixit a publié un rapport dans lequel elle révèle que le Face ID d’un iPhone 13 est bloqué si l’on change l’écran dans un atelier de réparation qui ne fait pas partie du réseau Apple.

Selon les experts de cette société, ce verrou est exclusif à l’iPhone 13, puisque son prédécesseur, l’iPhone 12, n’avait pas cette restriction. Ce blocage se produit car l’iPhone 13 est fixé à son écran via un petit microcontrôleur situé en bas de celui-ci.

Cela signifie que les services techniques officiels d’Apple, qui ont accès au logiciel propriétaire de ces terminaux (Apple Services Toolkit 2), peuvent faire fonctionner parfaitement à la fois le nouvel écran et le Face ID en enregistrant cette réparation sur les serveurs d’Apple et en synchronisant l’iPhone et l’affichage. numéros de série, ce que les centres de réparation indépendants ne peuvent pas faire.

Certains centres de réparation non officiels ont déjà trouvé une solution à ce problème : déplacez la puce soudée de l’écran d’origine vers le nouvel écran, bien que pour effectuer cette tâche, ils doivent acheter un nouvel équipement, le premier d’entre eux un microscope, et former leurs propre utilisé dans les techniques de micro-soudage.

iFixit a effectué plusieurs tests de changement d’écran sur diverses unités de l’iPhone 13 exécutant iOS 15 et iOS 15.1. Dans le premier, le Face ID cesse tout simplement de fonctionner et dans le second, le message d’erreur suivant apparaît : « Face ID ne peut pas être activé sur cet iPhone ».

Cette stratégie d’Apple va obliger de nombreux magasins de réparation indépendants à fermer car ils ne pourront pas changer les écrans de l’iPhone 13, un service qui représente 35% de leurs revenus.

Ce sale discours du géant américain oblige aussi, pratiquement, les possesseurs d’iPhone 13 à engager le service Apple Care, à moins qu’ils ne disposent d’un service technique indépendant de confiance qui puisse changer l’écran sans perdre Face ID.

