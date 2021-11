Les 8 meilleurs sites pour acheter une voiture d’occasion en toute sécurité

Vous souhaitez acheter une voiture d’occasion rapidement et au meilleur prix ? Voici les options les plus sûres.

Si vous avez envisagé d’acheter une voiture d’occasion, vous aurez remarqué que cela peut être une tâche assez compliquée. Principalement, lorsque vous recherchez la marque, le modèle et le prix qui correspondent à vos besoins.

Cependant, ce processus ne doit pas être vraiment inconfortable, car il existe différents outils qui faciliteront la recherche. C’est ici qu’interviennent les sites spécialisés dans la vente de voitures d’occasion ou d’occasion.

Ensuite, nous vous laissons une liste avec les 8 meilleurs sites Web pour acheter une voiture d’occasion en toute sécurité et vous pouvez avoir le meilleur achat possible. Commençons!

Meilleurs sites Web pour acheter et vendre des voitures d’occasion en toute sécurité

Cars.net

Autoscout24

Heycar

Moteur.es

Autocasion.com

Cars.com

Auto10

L’objectif principal de ces portails est l’achat et la vente de véhicules. Ainsi, lors de votre recherche, vous aurez à votre disposition différents paramètres pour filtrer les résultats, de la marque, du modèle, de l’année et bien sûr du prix.

Cars.net

La première alternative est Autos.net, un portail spécialisé dans l’achat et la vente de véhicules. Ici, vous pouvez trouver non seulement des voitures d’occasion, mais aussi des voitures neuves, KM0, par abonnement, avec une garantie supérieure, des motos et plus encore.

Surtout dans la section des voitures d’occasion, ils proposent plus de 245 000 références afin que vous puissiez trouver le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez filtrer la recherche par mots-clés, marque, modèle, prix, année et bien plus encore.

Autoscout24

Autoscout24 est probablement le plus grand site d’achat et de vente de voitures en Europe, car son catalogue de véhicules dépasse 2,5 millions de références. Bien sûr, vous pouvez filtrer la recherche par région et la limiter à l’Espagne sans problème.

Dans ce portail, vous trouverez des voitures neuves, KM0 et, bien sûr, un deuxième contrôle. Pour ce faire, c’est très simple, entrez les paramètres du véhicule que vous souhaitez comme la marque, le modèle, l’année, l’état, etc. et vous obtiendrez automatiquement les références disponibles.

Un point à souligner est qu’ayant une base aussi large de véhicules de toute l’Europe, vous pouvez trouver de meilleurs prix en dehors de l’Espagne, oui, vous devriez envisager d’aller chercher la voiture ou de payer les frais d’expédition. Pourtant, c’est une excellente option.

Heycar

Heycar est l’un des meilleurs sites pour trouver des véhicules d’occasion. Grâce à une interface claire et simple, le processus est plus que convivial, où vous n’avez qu’à compléter les paramètres de votre recherche tels que le modèle, l’année, la marque, entre autres.

Ce qui ressort de ce portail et dans lequel ils accordent une grande importance, c’est qu’ils garantissent pleinement la qualité des véhicules qu’ils proposent, car tous sont passés par un « contrôle de qualité rigoureux effectué par un expert et comprend un certificat » comme expliqué dans leur Web.

Avec plus de 18 000 références, c’est l’une des alternatives les plus fiables et les plus sûres pour rechercher une voiture d’occasion et faire le meilleur achat et sans risque.

Moteur.es

Motor.es est un portail spécialisé dans le monde automobile. C’est très clair puisqu’il ne s’agit pas seulement d’un moteur de recherche de véhicules neufs, KM0 et d’occasion, mais propose également des informations spécialisées telles que des nouveautés, des véhicules vedettes, des fiches techniques et bien plus encore.

Dans la rubrique voitures d’occasion, nous trouvons plus de 120 mille références afin que vous puissiez choisir celle qui correspond le mieux à votre recherche, avec des dossiers complets, une description, des photographies et toutes les informations dont vous avez besoin sur le véhicule.

On ne peut manquer de mentionner quelques fonctions importantes comme la possibilité de faire une estimation en ligne totalement gratuite ou d’indiquer le prix maximum à payer pour un véhicule si celui proposé semble élevé.

Autocasion.com

Autocasion.com est un moteur de recherche de voitures de toutes sortes, où vous pouvez trouver des voitures neuves, KM0 et d’occasion, ainsi que des véhicules industriels, des camionnettes et bien d’autres.

Dans la catégorie de l’occasion, ils ont plus de 100 000 résultats que vous pouvez filtrer selon vos besoins, tels que le modèle, la marque, la province, le prix, le type de carrosserie ou le type de carburant.

De plus, ils ont différentes sections dans lesquelles vous aurez des recommandations de voitures selon différents paramètres, en considérant les meilleures voitures pour toute la famille, les voitures à moins de 6 000 euros et bien d’autres qui valent le détour.

Cars.com

Un autre portail fortement recommandé est Autos.com, un site Web où vous pouvez trouver des voitures neuves, KM0 ou d’occasion et qui est limité uniquement aux véhicules espagnols, vous n’aurez donc pas d’offres d’autres marchés.

Ils ont actuellement plus de 230 000 offres disponibles dans les différentes catégories. Vous pourrez effectuer votre recherche par mots-clés ou obtenir des résultats plus détaillés grâce aux différents filtres, tels que prix, année, province, Kms, couleur, entre autres.

Toutes les offres comportent une fiche technique bien détaillée, des photographies et des informations pertinentes qui vous aideront à décider si c’est ou non la voiture que vous recherchez.

Auto10

Enfin, Auto10 est un portail web dédié au monde automobile. Dans ce portail, vous pouvez trouver la voiture que vous recherchez, neuve, KM0 ou d’occasion, ainsi que des informations importantes relatives aux nouvelles, aux rapports et bien plus encore.

Dans sa section voitures d’occasion, vous trouverez différents paramètres pour filtrer votre recherche parmi ses plus de 80 000 annonces, en sélectionnant le type de voiture, le modèle, la marque, l’année, le km et plus encore. C’est un site simple mais très complet qui vaut la peine d’avoir sous la main.

Maintenant que vous connaissez les 8 meilleurs sites internet pour acheter une voiture d’occasion en toute sécurité, vous n’aurez plus de difficultés à trouver le véhicule que vous désirez tant sans risques ni problèmes pour vivre de nouvelles aventures au volant.

