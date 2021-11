Xiaomi a réussi à vendre 2 millions d’accessoires en seulement 30 minutes

Les wearables Xiaomi les plus vendus par la boutique JD.com le 11/11 étaient la Redmi Watch 2 Lite, la Mi Rabbit Watch 5C pour enfants et la Xiaomi Mi Watch Color 2.

Xiaomi est un fabricant d’appareils technologiques qui se distingue non seulement par un large catalogue de smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, mais également par un large portefeuille de dispositifs portables tels que des bracelets intelligents, des montres intelligentes ou des écouteurs.

Depuis plusieurs années, le Xiaomi Mi Band est le bracelet intelligent le plus vendu au monde année après année et grâce à cela, le géant chinois a dépassé Apple en ventes au deuxième trimestre 2021, devenant ainsi la marque de wearables numéro 1 à l’échelle mondiale.

Ahora, acabamos de conocer algunas cifras del festival de los solteros de este año, también llamado 11 del 11, que revelan que los wearables de Xiaomi siguen siendo muy atractivos para muchos usuarios, ya que Xiaomi consiguió vender 2 millones de dispositivos ponibles tan sólo 30 minutes.

Xiaomi continue de dominer le marché des wearables

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, 30 minutes après le début de l’événement du 11/11, Xiaomi avait déjà vendu plus de deux millions de wearables.

Dans le magasin chinois JD.com, les vêtements Xiaomi les plus vendus le 11/11 étaient trois smartwatches : la Redmi Watch 2 Lite, dont nous avons parlé récemment, la Mi Rabbit Watch 5C pour enfants et la Xiaomi Mi Watch Color 2.

Nous devons nous rappeler que la Redmi Watch 2 Lite a été présentée avec la nouvelle Redmi Note 11 et est l’une des meilleures montres intelligentes que nous pouvons acheter aujourd’hui dans sa gamme de prix, car nous pouvons la trouver pour environ 50 euros à l’échange .

Ces données nous montrent que la stratégie de Xiaomi consistant à inonder le marché des smartphones et des wearables continue de fonctionner, car, malgré une grande variété d’appareils très similaires, elle continue de battre des records de vente et de se battre face à face avec des rivaux aussi coriaces. ou Apple.

