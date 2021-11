Toutes les marques qui seront compatibles avec Dynamic Color, l’une des fonctions les plus originales d’Android 12

Parmi ces marques on retrouve quelques absences notables comme celles de Samsung, Honor et Asus.

La nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google, Android 12, a apporté un grand nombre de nouvelles fonctions, dont nous avons déjà parlé récemment, comme un nouveau panneau de confidentialité, de nouveaux emojis, l’hibernation des applications pour économiser des ressources et capturer un écran étendu, entre autres, et une nouvelle interface graphique appelée Material You qui est venue remplacer Material Design.

L’une des fonctions les plus originales de Material You et, par conséquent, d’Android 12 est Dynamic Color, une fonctionnalité qui colore l’interface utilisateur avec les couleurs du fond d’écran que nous avons à tout moment et qui, jusqu’à présent, était exclusive du Google Pixel.

Cela va très bientôt changer car nous venons de découvrir toutes les marques de smartphones qui seront compatibles avec Dynamic Color. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont.

Ce sont les marques qui seront compatibles avec Dynamic Color

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, le célèbre leaker et ancien rédacteur en chef de ce média, Mishaal Rahman, a publié un tweet dans lequel il révèle qu’un changement dans le code source de Monet, le moteur de thèmes d’Android 12, a dévoilé une liste de marques qui seront compatibles avec la fonction Dynamic Color.

Les 237 mobiles qui recevront Android 12, et quand

Dans le tweet susmentionné, que nous laissons sous ces lignes, une capture d’écran est incluse qui nous montre les noms de tous les fabricants de smartphones Android qui auront le moteur de thème Android 12.

C’est intéressant. Le code source de Monet (le système de thème basé sur le papier peint d’Android 12) sera publié avec Android 12L, mais sur la base de ce changement de code pour la bibliothèque Material Components, il semble qu’un groupe d’OEM implémente eux-mêmes la prise en charge des couleurs dynamiques. https://t.co/Oufh9zxDnZ pic.twitter.com/9obGYbbMDC – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 11 novembre 2021

Les marques qui seront compatibles avec Monet sont les suivantes :

OPPO

vrai moi

OnePlus

vivant

Xiaomi

Motorola

Itel

Tecno Mobile Limitée

Infinix Mobilité Limitée

HMD Global (le fabricant des smartphones Nokia)

Tranchant

Sony

TCL

Lenovo

Robolectrique

Au sein de cette liste, on trouve quelques absences importantes comme celles du constructeur coréen Samsung, de la marque chinoise Honor et de la firme taïwanaise Asus, même s’il est fort probable que les terminaux de ces marques recevront cette fonction plus tard.

