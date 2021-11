Le Motorola Moto G31 peut être vu en détail dans certains rendus divulgués

Ce serait donc, du moins d’après les fuites, ce nouveau Moto G31 qui arriverait à mettre à jour le Motorola mid-cut.

Après nous avoir officiellement présenté le nouveau Moto G51, de Motorola ils ont voulu anticiper maintenant ce que sera leur prochain smartphone mid-cut, un Moto G31 qui sera présenté dans les prochains jours sûrement en Inde.

En effet, comme nous l’ont dit les compagnons de 91mobiles, ce G31 viendrait remplacer au catalogue Motorola un Moto G30 lancé mi-février sur le marché indien émergent, et qui disposait du chipset Snapdragon 662 de Qualcomm.

Le nouveau n’a pas transcendé SoC qui montera le Moto G31, mais nous savons qu’il y aura un changement important dans son écran, qui passera d’une technologie LCD IPS à intégrer une dalle OLED de 6,4 pouces et une résolution FHD +.

En outre, il améliorera également ce qui est présent dans la photographie mobile, avec un triple arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels dans un design moderne et actuel, qui apparemment dans le rend il comportera des caméras arrière et verticales texturées attrayantes.

Le prochain mobile de Motorola sera une bête avec un processeur Snapdragon 898 et une charge de 68 W

Il sera disponible en deux couleurs, noir et bleu, et devrait être présenté dans les prochains jours pour arriver à temps pour une campagne de Noël qui vous attend à bras ouverts, sans nouvelles pour l’instant d’un prix que nous supposons être autour 250 ou 300 euros pour changer en Inde.

Il est curieux de voir au dos un lecteur d’empreintes digitales, déjà en désuétude ces derniers temps mais bien intégré au logo Motorola. Bien entendu, la caméra frontale sera intégrée derrière un trou dans l’écran pour éviter les encoches et moderniser un peu son apparence, en plaçant un bouton exclusif pour l’assistant Google dont on ne sait pas s’il peut être configuré pour la caméra. Ce dernier serait certainement bien utile…

Les détails des caméras secondaires sont également inconnus, sûrement un ultra grand angle et un capteur de profondeur, comprenant également une généreuse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 10 watts via un connecteur USB de type C, qui s’accompagne du traditionnel Prise audio standard 3,5 mm non téléchargeable depuis ce type de smartphones les plus basiques.

Le code du modèle serait XT2173-2, tandis que le logiciel serait exécuté par un Android 11 pré-installé en usine, mais bientôt évolutif vers Android 12.

