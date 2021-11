Samsung met en rayon l’un de ses haut de gamme les plus emblématiques : adieu aux mises à jour

L’emblématique famille Galaxy S8 dans son ensemble, tournant et début de changement chez Samsung, perd à jamais son support pour les mises à jour.

Que le géant Samsung ait amélioré sa prise en charge des mises à jour n’est pas une surprise, ce n’est pas en vain que le constructeur Suwon fait déjà de bons progrès avec Android 12 même pour son haut de gamme 2020, même si dans ce processus il est vrai que certains doivent être laissés de côté pour faire de la place aux nouveaux.

C’est le cas de l’emblématique Galaxy S8, la famille de smartphones qui a tout changé chez Samsung, qui sur le point d’atteindre sa cinquième année de vie a officiellement perdu le support de tous ses modèles et variantes après la version S8 Actif avec boîtier robuste annonce l’arrêt de ses mises à jour.

Ce n’est pas une nouvelle très nouvelle, puisque les autres modèles du Galaxy S8 avaient déjà cessé leurs mises à jour ces dernières semaines, même si la vérité est que cette fin de cycle est assez remarquable car ces téléphones ont lancé une nouvelle ligne de design en 2017, avec des finitions et des matériaux plus prime, dont les héritiers ont survécu à ce jour.

Ainsi, comme nous l’ont dit les confrères de 9to5Google, toutes les variantes des Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ et Galaxy S8 Active cesseront d’être mises à jour tous les deux ans et passeront à une maintenance de sécurité sporadique, que le géant sud-coréen propose uniquement à ses utilisateurs. lorsque des vulnérabilités critiques qui menacent dangereusement votre sécurité Internet sont découvertes.

Ces mises à jour ne sont de toute façon pas compromises, donc Samsung peut ou non les conserver, mais dans le passé, elles étaient conçues même pour les appareils de base et de taille moyenne, il faut donc espérer que le plus grand fabricant de smartphones au monde n’abandonne pas au moins .de tous un vaisseau amiral aussi emblématique que le S8.

Un exemple de plus d’un Samsung qui respecte strictement ses programmes de mise à jour et les utilisateurs, proposant désormais deux mises à jour majeures d’Android pour presque tous vos smartphones et jusqu’à 4 ans de mises à jour de sécurité dans différentes modalités temporelles : mensuelle, trimestrielle et semestrielle.

