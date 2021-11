Cet accessoire Xiaomi est ce dont tout bricoleur a besoin

Le tournevis étoile de Xiaomi a une très bonne remise pour ce 11 sur 11, profitez-en !

Xiaomi est l’une des rares entreprises technologiques capables de transformer quelque chose d’aussi simple qu’un tournevis. Et c’est que, jeux de mots mis à part, la firme chinoise se vante d’avoir dans son catalogue l’un des tournevis électriques les plus complets et les plus avancés du marché.

Il s’agit du tournevis électrique de précision Xiaomi, un gadget indispensable pour tout bricoleur qui se respecte et qui, surtout, ce 11 sur 11 bénéficie d’une remise très intéressante. Alors que son prix habituel est supérieur à 50 euros, il est possible de l’acheter pour aujourd’hui et demain uniquement pour 36,55 euros, un prix réduit auquel on peut accéder en appliquant les différents coupons qu’AliExpress a préparés.

Xiaomi a un tournevis électrique de précision et c’est tout simplement merveilleux

Le tournevis électrique de précision Xiaomi n’a rien à voir avec les perceuses-visseuses classiques. C’est un produit conçu pour les tâches de précision, étant le parfait allié de la les geeks plus de bricoleurs. Alliant design et fonctionnalité, il convient aussi bien aux professionnels de l’électronique qu’aux bricoleurs « curieux ».

À l’extérieur, nous avons un design robuste, compact et minimaliste qui a reçu de nombreux prix internationaux. A l’intérieur, nous avons une mallette pratique qui, en plus du tournevis, comprend 24 embouts en acier S2 de haute qualité compatibles avec les principales vis du marché. Vous pouvez ouvrir des montres, des appareils photo, des consoles de jeux, des téléphones portables, des ordinateurs, des lunettes ou des jouets : il n’y aura pas d’électronique qui puisse vous résister.

Au niveau de la batterie, une charge complète du tournevis électrique de précision Xiaomi donne pour plus de 400 vis. Il faut dire que cela se fait à l’aide de l’USB-C, il peut donc être chargé de la même manière dont on charge son mobile. Sa batterie a également passé une dizaine de tests en tout genre, ce qui lui confère une résistance d’une autre planète. En plus ancien, ce tournevis Xiaomi dispose d’un voyant lumineux qui vous avertira du niveau de charge, vous éviterez ainsi les mauvaises surprises lors de son utilisation.

Outre la batterie au lithium extra longue durée, à l’intérieur du tournevis, nous trouvons un puissant moteur magnétique qui atteint 170 tours par minute avec une boîte de vitesses entièrement en métal. Tout cela lui confère une puissance bien supérieure à celle de son petit frère, le Mi Precision Screwdriver.

Il est à noter que le tournevis électrique de précision Xiaomi a deux vitesses différentes, et peut également être utilisé avec la batterie éteinte (ne vous inquiétez pas, vous ne casserez rien). Logiquement, il peut fonctionner aussi bien dans le sens horaire que dans le sens antihoraire : il suffit d’appuyer sur un bouton. Enfin, il vaut la peine de s’arrêter au saisir De l’appareil. Bien que cela puisse paraître idiot, sa conception avec une finition anodisée lui confère des propriétés antidérapantes et résistantes à la transpiration, ce qui nous permettra d’effectuer un travail beaucoup plus précis et confortable.

Bref, une aubaine que vous ne pouvez pas ignorer, surtout si vous êtes passionné de technologie et d’électronique. Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas que l’offre ne durera que quelques jours.

