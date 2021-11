Ces 12 produits Samsung ont été récompensés pour leur innovation

La CTA (Consumer Technology Association) a confirmé que ces 12 appareils Samsung ont reçu le CES 2022 Innovation Awards.

Samsung est l’un des plus grands fabricants mondiaux d’appareils technologiques grâce, avant tout, à l’innovation constante qu’il applique à ses smartphones, montres connectées, casques et appareils électroménagers, entre autres.

En ce sens, le géant coréen vient d’annoncer que 12 de ses produits ont été récompensés pour leur innovation. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont.

Voici les produits Samsung récompensés par le CTA

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, Samsung a annoncé que 12 de ses produits ont reçu les CES 2022 Innovation Awards, qui récompensent les appareils avec le meilleur design et la meilleure ingénierie de l’année en cours.

Ces prix sont décernés chaque année par la CTA (Consumer Technology Association) et seront remis au CES 2022, un événement qui se tiendra, en personne, dans la ville de Las Vegas entre le 5 et le 8 janvier 2022.

Le premier des appareils du géant coréen récompensé par le CTA est le Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition et a reçu ce prix pour son design innovant, ses 49 options de personnalisation disponibles et son étanchéité IPX8.

Le reste des appareils de la firme coréenne qui ont reçu ces prix dans la catégorie des smartphones et accessoires mobiles sont l’autre terminal pliable que Samsung a présenté cette année, le Galaxy Z Fold 3, la série Galaxy A, le Samsung Galaxy Watch 4, le Galaxy Buds 2, le Galaxy Book Pro 360, le Galaxy SmartTag+ et le capteur photo 200 MP ISOCELL HP1.

Dans la catégorie des produits informatiques, les appareils Samsung qui ont reçu les prix de l’innovation CES 2022 sont la RAM DDR5 RDIMM de 512 Go et les SSD ZNS NVMe PM1731A et NVMe PM1743 U.2 de cinquième génération.

Enfin, dans la catégorie des appareils électroménagers, les appareils de la marque coréenne qui ont reçu ce prix sont sa table de cuisson à induction intelligente de 30 pouces et le lave-linge à chargement par le haut Samsung WA7700A. Le premier a reçu le prix pour ses grandes économies d’énergie et le second pour son design haut de gamme et ses hautes performances.

Samsung devrait dévoiler certains de ses produits les plus récents au CES 2022, mais le plus attendu de tous est sans aucun doute son nouveau smartphone haut de gamme abordable, le Samsung Galaxy S21 FE.

