PUBG : New State maintenant disponible sur Android : téléchargez l’un des meilleurs battle royale pour mobile

PUBG: New State se déroule en 2051, a de meilleurs graphismes que les versions précédentes et avec de nouveaux véhicules et cartes.

Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile sont deux des meilleurs jeux de tir à la première personne pour appareils mobiles, et comme nous l’avions prévu il y a quelques mois, la nouvelle version de PUBG Mobile est désormais disponible sur Android pour tout le monde.

N’attendez plus et téléchargez PUBG: New State, l’un des meilleurs battle royale pour mobiles, depuis le Google Play Store dès aujourd’hui.

Ce sont toutes les nouvelles qui viennent avec PUBG: New State

Comme PUBG Studios l’a annoncé sur le site officiel de PUBG: New State, le jeu tant attendu de sa célèbre franchise est désormais disponible sur Android et iOS.

Parmi les principales nouveautés qu’intègre la nouvelle version de PUBG Mobile, nous devons souligner qu’elle a des graphismes mis à jour par rapport aux éditions précédentes, avec un meilleur éclairage, avec de nouvelles cartes et de nouveaux véhicules électriques pour se déplacer et avec de nouvelles mécaniques dans le jeu que vous ils permettront par exemple d’éviter les obstacles et d’appeler vos drones.

PUBG: New State est un jeu qui se déroule dans le futur, plus précisément en 2051, et dans celui-ci, comme d’habitude dans les titres de cette franchise, vous devrez parachuter dans un endroit inconnu et obtenir toutes les armes comme dès que possible, car vous devrez affronter le reste des joueurs, jusqu’à 100, dans un champ de bataille qui diminuera jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.

Vous pouvez désormais télécharger ce jeu à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons à la fin de cet article, mais assurez-vous d’avoir un espace de stockage gratuit sur votre terminal car PUBG : New State a une taille de téléchargement de 1,5 Go.

Le reste des exigences minimales pour pouvoir jouer à PUBG: New State sur votre mobile Android est d’avoir un appareil avec un processeur 64 bits avec au moins 2 Go de RAM, qui prend en charge OpenGL 3.1 ou Vulkan 1.1 ou des versions. supérieur et qui a Android 6.0 ou une version ultérieure.

