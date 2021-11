Le dernier brevet de Xiaomi s'appelle Smart Wheelchair et c'est ... un fauteuil roulant

Le nouveau pari de Xiaomi sur le marché des véhicules de mobilité personnelle, ciblant désormais les personnes handicapées physiques.

Comme nous sommes déjà assez habitués à leur folie, la vérité est que venant de Xiaomi maintenant (presque) plus rien ne nous surprend… Sinon, c’est de cette annonce dont parlaient nos confrères de GizmoChina, et dans laquelle le développement est évoqué un fauteuil roulant intelligent nous aurait mis hors de jeu.

Dans tous les cas, il semble que Xiaomi soit sérieux avec ses appareils destinés à la mobilité personnelle, et probablement dans un avenir proche, nous aurons plus d’informations sur son premier produit conçu pour faciliter la vie des personnes ayant des problèmes de mobilité, qui s’appellera Fauteuil roulant intelligent Xiaomi et vous avez déjà reçu votre autorisation de brevet.

Pour l’instant, malheureusement, peu de détails peuvent être fournis sur la conception de ce fauteuil roulant, qui selon le brevet pourrait être ajusté et adapté à l’utilisateur pour offrir un maximum de confort et de commodité à la fois en mouvement et en position debout.

La publication répond au code CN110693654B au cas où vous voudriez plonger sur Internet, même si nous prévoyons déjà qu’il n’est accompagné d’aucun croquis nous ne pouvons donc extraire que des informations des titres :

Méthode de réglage pour fauteuil roulant intelligent, dispositif de réglage de fauteuil roulant intelligent et équipement électronique.

Il est difficile de comprendre quelle intelligence un dispositif tel qu’un fauteuil roulant pourrait avoir, bien qu’évidemment et compte tenu du titulaire du brevet, il semble que ce pourrait être le fauteuil lui-même qui s’adapterait automatiquement à l’utilisateur lors de son utilisation, sans aucune intervention ni interaction. de la part de la personne.

Selon certaines sources, la chaise aurait des servomoteurs et des réglages pour s’adapter au physique de chaque utilisateur, mais pas seulement cela, mais elle pourrait aussi étudier son environnement pour ajuster la hauteur, changer l’angle d’inclinaison de l’assise ou d’autres fonctions similaires. pour maintenir un maximum de sécurité et de confort pour l’utilisateur en déplacement.

Enfin, certaines caractéristiques de connectivité sont décrites, telles que la capacité susmentionnée à reconnaître et à collecter des informations en temps réel. si l’utilisateur se déplace dans la rue ou à domicile.

Quoi qu’il en soit, prenons cette nouvelle avec esprit sportif, car le Xiaomi Smart Wheelchair n’est même pas un prototype et il n’a pas été présenté sur Youpin, la plate-forme de financement participatif d’où vient presque toute la folie du géant Haidian… Il va falloir leur laisser le temps !

