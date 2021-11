Le nouveau Honor sans Huawei (mais avec Google Play) prépare ses premiers téléphones pliables

Le Honor Magic Fold et le Honor Magic Wing sont déjà dans les fours de Shenzhen, bien que pour l’instant malheureusement sans aucun détail matériel, disponibilité ou prix.

Il ne semble pas que les experts vont trop comprendre que 2021 serait l’année du pliage, car la vérité est que seuls Xiaomi et Huawei continuent d’oser rivaliser, sans quitter la Chine, avec le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3 que Samsung lui-même a réussi à mettre sur les marchés internationaux.

En tout cas, de nombreux fabricants ont fait allusion à leurs plans avec le pliage, OPPO avec des prototypes très intéressants nous a encouragés en début d’année, et même maintenant le nouveau Honor, indépendant de Huawei et certifié par Google Play, prévoit de lancer ses propres mobiles pliables et leur a même donné un nom commercial, comme on l’a vu sur Weibo.

Ce seront deux modèles avec des facteurs de forme différents, et ils devraient vraisemblablement s’appeler Honor Magic Fold et Honor Magic Wing, car ces désignations ont été enregistrées auprès de l’EUIPO, l’Organisation de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, par le fabricant de Shenzhen.

Il est trop tôt pour parler du design et des possibilités de ces nouveaux Honor Magic Fold et Magic Wing, mais l’enregistrement de leurs marques semble confirmer que Honor a bel et bien avancé le développement de ce qui sera ses premiers mobiles pliables.

L’honneur renaît de ses cendres et a déjà dépassé Xiaomi et Apple en Chine

La vérité est que du premier modèle, qui devrait être ce Magic Fold, nous avons déjà lu et entendu des rumeurs précédemment, avec un facteur de forme de type livre, similaire à celui du Huawei Mate X2 et du Samsung Galaxy Fold3, mais dans son étui montage d’écrans de 8 pouces et 6,5 pouces respectivement à l’intérieur et à l’extérieur.

Nous savons également, de la main de l’analyste Ross Young, que Honor a signé des accords avec BOE et Visionox pour leur fournir ces écrans.

Concernant le Honor Magic Wing, c’est la première fois qu’il se présente donc on ne peut pas anticiper trop de détails, mais loin du défunt LG Wing et de son mécanisme de rotation, on s’attend à un design pliable de type clamshell qui suit dans la foulée du succès du Galaxy Z Flip3. , ou quelque chose de similaire qui cherche à approcher d’autres types d’utilisateurs.

Il va falloir être attentif à ce qui peut bouger autour d’Honor, car même s’ils n’ont plus le puissant muscle de Huawei derrière eux, on a déjà vu l’énorme potentiel des autres constructeurs de Shenzhen et aussi Honor pour regagner une bonne part de marché en seulement quelques-uns. semaines en Chine.

