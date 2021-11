Google lance une bulle secrète pour vous permettre de rechercher avec votre mobile depuis n’importe quelle application

Google travaille sur une bulle qui nous permettra d’accéder à la recherche Google à tout moment.

L’une des applications Google les plus populaires et les plus utilisées par tous les utilisateurs est sans aucun doute son moteur de recherche. Pour cette raison, le géant américain l’a récemment mis à jour avec de nouvelles fonctions telles que le défilement continu et prévoit d’inclure une série de nouvelles fonctionnalités en 2022 qui changeront notre façon de rechercher.

En ce sens, nous venons d’apprendre que Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour son moteur de recherche : une bulle secrète pour vous permettre de rechercher avec votre mobile depuis n’importe quelle application.

Avec cette nouvelle fonction, vous pouvez accéder à la recherche Google depuis n’importe quelle application

Les gars de 9to5Google ont découvert que la dernière version bêta de l’application Google, avec le numéro de version 12.44, comprend une bulle qui nous permettra d’accéder à la recherche Google à tout moment et depuis n’importe quelle application.

Cette bulle est attachée à l’un des bords latéraux de l’écran, elle s’affiche sur n’importe quelle application, pas seulement sur l’écran d’accueil, et elle a la forme d’une pilule. À l’intérieur de cette pilule, nous trouvons deux icônes aux couleurs de l’application de recherche Google, l’une représentant une loupe et l’autre un microphone. Le premier vous permettra d’effectuer une recherche textuelle, tandis que le second vous permettra d’effectuer une recherche vocale.

Lorsque vous faites glisser cette bulle, deux options apparaîtront en bas de l’écran qui vous permettront de masquer ou de désactiver cette fonction : « Masquer la bulle temporairement » et « Désactiver cette fonction ».

Rappelons qu’en juillet de l’année dernière, Google travaillait sur une bulle similaire pour l’Assistant Google qui n’a jamais été lancé, mais, dans ce cas, tout semble indiquer que cette nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche Google va arriver à tous les utilisateurs le plus tôt possible.

