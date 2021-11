Téléchargez les fonds d’écran OnePlus 9RT : ils fonctionnent sur n’importe quel mobile

Le OnePlus 9RT n’a pas encore officiellement débarqué en Espagne, mais vous pouvez désormais avoir ses fonds d’écran sur votre mobile.

OnePlus a déjà confirmé que nous ne verrons pas de OnePlus 9T cette année, mais a récemment dévoilé un nouveau smartphone haut de gamme abordable baptisé OnePlus 9RT.

Comme tous les nouveaux appareils du fabricant chinois, le OnePlus 9RT arrive avec ses fonds d’écran exclusifs, que nous vous apportons grâce aux gars de XDA-Developers.

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran originaux du OnePlus 9RT

XDA-Developers a eu accès aux fonds d’écran exclusifs du OnePlus 9RT grâce à l’utilisateur de son forum Some_random_username, qui les a extraits d’un lien OTA du firmware complet du terminal qui, à son tour, a été obtenu par le membre de la communauté MlgmXyysd.

Vous pouvez maintenant télécharger le nouveau fond d’écran officiel d’Android 12.1.

Cette collection de papiers peints OnePlus 9RT est composée de trois papiers peints statiques et de trois autres dynamiques. Tous ont un motif de conception que nous avons déjà vu dans d’autres terminaux de la marque chinoise, avec des bulles colorées qui occupent une grande partie de l’espace des papiers peints.

Vous pouvez télécharger les arrière-plans statiques et dynamiques du OnePlus 9RT en qualité maximale via le lien vers le dossier Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article. Dans le cas des arrière-plans dynamiques, qui sont au format MP4, il est très probable que vous deviez utiliser une application comme Video to Wallpaper pour les appliquer à l’écran d’accueil de votre smartphone, bien que certaines couches de personnalisation telles que One UI de Samsung soient déjà avoir avec cette fonctionnalité.

Téléchargez gratuitement tous les fonds d’écran d’iOS 15 et macOS Monterey

Quoi qu’il en soit, si ces fonds d’écran OnePlus 9RT ne vous convainquent pas, vous pouvez toujours jeter un œil aux « Super Arrière-plans » MIUI 12, aux fonds d’écran animés Google Pixel 6 ou à notre liste mise à jour avec les meilleurs écrans d’arrière-plans pour votre mobile.

