Football Manager 2022 Mobile maintenant disponible : téléchargez le meilleur manager de football pour Android

Cette nouvelle version du célèbre gestionnaire de football mobile améliore les systèmes de numérisation et de transfert et propose de nouveaux modèles tactiques beaucoup plus faciles à utiliser.

S’il est un jeu de manager de football qui a marqué plusieurs générations, c’est sans aucun doute PC Futbol et, bien qu’aucun titre actuel n’ait atteint le niveau de popularité de celui-ci, l’alternative Sega, Football Manager, est la meilleure option qui on retrouve actuellement à revivre l’expérience de jeu du légendaire titre Dinamic Multimedia.

Comme d’habitude chaque année à cette époque, Sega vient de publier la nouvelle version mobile de son célèbre gestionnaire de football, Football Manager 2022 Mobile, qui est désormais disponible sur le Google Play Store. N’attendez plus et téléchargez le meilleur gestionnaire de football pour Android.

Prouvez que vous êtes le meilleur manager du monde avec Football Manager 2022 Mobile

La nouvelle version du meilleur manager de football pour Android, Football Manager 2022 Mobile, est maintenant disponible en téléchargement sur le Play Store et est chargée de nouvelles, que nous détaillerons ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce officielle de Football Manager 2022 Mobile que nous vous laissons sous ces lignes, l’une des principales nouveautés de cette version est qu’elle possède une interface plus intuitive et fluide que celle des versions précédentes, qui inclut également la possibilité pour charger plus de pays en même temps dans la configuration de notre jeu.

D’autres grandes innovations que Football Manager 2022 Mobile intègre sont de nouveaux modèles tactiques qui vous permettent de sélectionner rapidement votre stratégie préférée parmi une grande variété d’options, de nouveaux outils pour parcourir les matchs et le renouvellement des négociations de transfert, qui facilitent la tâche de trouver signatures intéressantes.

Football Manager 2022 Mobile est un jeu payant qui maintient le prix des versions précédentes, 9,99 euros, mais propose également divers achats intégrés en tant qu’éditeur optionnel au prix de 8,99 euros.

De plus, ce jeu nous donne la possibilité de débloquer tout son contenu payant via un seul achat de 16,99 euros.

