Les deux Samsung les plus importants de 2020 reçoivent Android 12 avec One UI 4.0

Samsung lance en « bêta » son nouveau firmware One UI 4.0 avec Android 12 également dans le Galaxy Note20, les derniers représentants de la classe Note.

Samsung continue de travailler avec Android 12 pour devenir l’un des premiers fabricants à avoir sa personnalisation One UI avec la dernière base Android, bien qu’à ce jour le géant sud-coréen ait lancé bêta Uniquement pour le Galaxy S21, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3.

En los últimos días hemos conocido, en todo caso, la intención de lanzar muy pronto One UI 4.0 para los Galaxy S20 y entrados en smartphones del pasado curso 2020 era lógico que los últimos Galaxy Note de la historia estuvieran también en las quinielas de Android 12 avec une bêta public qui, dans votre cas, a déjà été lancé directement.

Des collègues de xda-developers, le forum le plus prolifique de la scène Android, nous ont dit que de nombreux utilisateurs signalent déjà le début des tests Android 12 sur les Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra, également cette fois en Europe directement et non dans le Sud. Corée ou Inde où les versions One UI pour les pliables Galaxy Z sont en cours de test.

Après le Galaxy S21, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3, le dernier Galaxy Note20 sera la quatrième famille Samsung à passer à Android 12 avec One UI 4.0, déjà avec les « bêtas » publiques lancées au Royaume-Uni.

La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

Apparemment, les utilisateurs des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra devront attendre encore un peu, mais ce ne sera pas le cas avec le dernier Galaxy Note qui verra le jour, puisque Samsung a déjà lancé le programme de test Android 12 sur ces appareils.avec une première version qui répond au build N98xxXXU3ZUK1.

Ce programme bêta a été publié comme toujours sur les membres Samsung, où les utilisateurs éligibles peuvent s’inscrire directement pour recevoir le package de mise à niveau en quelques minutes. Malheureusement les tests sont limités, pour l’instant confirmés au Royaume-Uni et sur certains autres marchés européens… Quelqu’un en Espagne avec un Galaxy Note20 pour confirmer la disponibilité ?

A noter également que Samsung a conservé le bootloader dans ces premières versions bêta de One UI 4.0, il est donc possible de revenir à la version stable précédente sans problèmes majeurs au cas où nous n’aimerions pas le nouveau firmware ou qu’il ne fonctionne pas aussi bien que nous l’espérons.

Si vous êtes l’un des plus lève-tôt et vous avez un Galaxy Note20 ou Note 20 Ultra dans vos poches, nous vous laissons ici un lien direct vers les membres Samsung afin que vous puissiez courir pour vérifier si vous êtes éligible au programme bêta, et sinon soyez patient, car à ce rythme le Galaxy Note20 recevra sûrement un Android 12 stable avant la fin 2021 comme le Galaxy S21 et le Galaxy Z.

