Les créateurs de Pokémon GO lancent leur propre plateforme pour amener le métavers au "Monde réel"

Cette plateforme s’appelle Niantic Lightship et vise à unir le monde réel et virtuel.

Depuis que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que son entreprise était renommée Meta et qu’elle allait désormais se concentrer sur la construction de son propre métaverse ou monde virtuel, de nombreuses autres grandes entreprises comme Apple, Google ou Microsoft ont suivi dans la foulée. de Facebook et se sont mis au travail pour ne pas être laissés pour compte dans la course aux métaverses.

Les derniers à avoir pris le train en marche du métavers ont été les créateurs de Pokémon GO, qui viennent de lancer leur propre plate-forme pour amener le métaverse dans le « monde réel ».

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Niantic Lightship

Selon The Verge, Niantic a lancé une plate-forme appelée Lightship qui vise à créer des « applications métaverses du monde réel » pour faire le pont entre le monde réel et le monde virtuel.

Le PDG de Niantic, John Hanke, a déclaré que cette nouvelle plate-forme permettra aux applications mobiles d’identifier si la caméra du smartphone pointe vers le ciel ou l’eau et de cartographier à la fois la surface et la profondeur de l’environnement en temps réel, ce qui nous permettra, par exemple, placer un objet virtuel derrière un objet physique.

Hanke a expliqué que Lightship est en développement depuis longtemps, mais qu’à partir de la semaine prochaine, il sera ouvert à tout développeur. En ce sens, Niantic a confirmé que la plupart de ces logiciels seront gratuits, car l’entreprise ne facturera que l’utilisation d’une fonction permettant à plusieurs appareils d’accéder à des expériences de réalité augmentée en même temps.

La société créée par John Hanke, qui a dirigé Google Maps avant de fonder Niantic, a confirmé qu’elle préparait une mise à jour majeure de Lightship pour 2022, dans laquelle elle construira « un système de positionnement visuel » pour ses lunettes de réalité augmentée, qu’ils développent en collaboration. avec Qualcomm.

Grâce à cette nouvelle plateforme qu’ils développent, les lunettes de réalité augmentée de Niantic pourront savoir exactement où elles se trouvent dans le monde réel, ce qui permettra à des objets virtuels, comme un Pokémon, de rester « ancrés » dans le monde réel. En ce sens, le PDG de Niantic explique que, face au métaverse de réalité virtuelle proposé par Zuckerberg, Lightship veut construire des applications de réalité augmentée qui maintiennent les gens engagés avec le physique.

Hanke a également affirmé que la compatibilité de Lightship avec iOS et Android en ferait une plate-forme vraiment attrayante pour les développeurs, bien plus que les alternatives de ses concurrents.

