Xiaomi POCO M4 Pro 5G, le mobile 5G le moins cher de POCO arrive avec une excellente batterie et un écran 90 Hz

La nouveauté de Xiaomi est le POCO M4 Pro 5G, l’un des mobiles 5G les moins chers du marché.

POCO a officialisé le bijou de son catalogue pour cette prochaine saison de Noël. Le nouveau POCO M4 Pro a tout ce dont vous avez besoin pour devenir un best-seller : une excellente batterie, un design moderne, un bon appareil photo et la 5G, le tout pour un prix bas.

Il s’agit de prendre le témoin du précédent POCO M3 Pro, un modèle qui, malgré un peu moins de six mois de vie, a réussi à devenir un succès au sein du catalogue de la sous-marque Xiaomi. Avec cette nouvelle génération, la firme aspire à répéter le même chemin.

Xiaomi POCO M4 Pro 5G, toutes les informations

Xiaomi POCO M4 Pro 5G Caractéristiques Dimensions 163,6 x 75,8 x 8,7 mm

195 grammes Filtrer Écran LCD IPS de 6,6 pouces

Full HD+

90 Hz

20 : 9

Verre Gorille 5

DCI-P3 Processeur Dimensions MediaTek 810

GPU Mali-G57 MC2 RAM 4/6/8 Go Système opératif MIUI 12.5 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD jusqu’à 1 To Appareils photo Arrière:

-50 MP Samsung ISOCELL JN1 f/1.8

– 8 MP Sony IMX355 f/2.2 ultra grand angle

Frontale :

– 16 MP OmniVision OV16A10 f/2,45 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 33W (chargeur inclus) Autres – Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Dual SIM

-Certification TÜV Rheinland pour le confort oculaire

-Haut-parleurs stéréo

-Dolby Atmos

-IP53

-Port casque 3,5 mm

Si la fiche technique du POCO M4 Pro 5G vous semble familière, c’est parce que l’appareil n’est rien de plus qu’un Xiaomi Redmi Note 11 au design légèrement modifié. Le reste des caractéristiques du terminal est resté pratiquement intact.

Nous parlons donc d’un appareil doté d’un écran LCD de 6,6 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et une résolution Full HD +, ennuyé d’abriter la caméra selfie de 16 mégapixels.

Son arrière se décline en plusieurs coloris : bleu, noir et le jaune classique de la marque. Tous ont une « fenêtre » noire où se trouvent la double caméra et la sérigraphie de POCO. Sur l’un de ses côtés, on retrouve le lecteur d’empreintes digitales, qui partage une position avec le bouton d’alimentation, et auquel de nouvelles fonctions ont été ajoutées comme la possibilité d’effectuer différentes actions via une double pression, comme invoquer l’assistant Google ou ouvrir l’appareil photo.

En parlant d’appareils photo, bien que la conception de son dos puisse être trompeuse, nous n’avons trouvé que deux capteurs : un Samsung JN1 de 50 mégapixels et un Sony IMX355 de 8 mégapixels. Ce dernier est associé à un objectif ultra grand angle.

Le moteur qui donne vie au téléphone est le MediaTek DImensity 810, 6 nanomètres, 8 cœurs et avec modem 5G intégré. Il est accompagné de 4, 6 ou 8 Go de mémoire RAM et d’un stockage interne de 128 ou 256 Go, en plus d’un écran d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W grâce au chargeur inclus dans la box. Avec lui, la batterie de l’appareil peut être complètement chargée en 59 minutes.

Tout cela est pris en charge par MIUI 12.5 basé sur Android 11, et personnalisé par POCO avec ses propres modules complémentaires. L’appareil devrait recevoir la mise à jour vers Android 12 l’année prochaine.

Prix ​​du POCO M4 Pro 5G et quand il peut être acheté

Le POCO M4 Pro 5G est déjà disponible dans la boutique en ligne officielle de la marque, où il est en vente à partir du 11 novembre à un prix qui démarre à partir de 229 euros dans le modèle 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. . La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage peut être achetée au prix de 249 euros.

Cependant, les deux configurations de mémoire peuvent être achetées à un prix promotionnel lors de leurs premiers jours de vente, de 199 et 219 euros respectivement.

